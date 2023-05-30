Вибухи у москві: столицю країни-агресора атакували невідомі дрони

Вранці 30 травня, після нічної атаки на Київ, у москві, столиці країни, яка розв'язала війну, пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на місто.

Також про атаку написав мер москви сергій собянін.



Вибухи пролунали вранці у деяких районах міста та у Підмосков'ї.

Як заявив Собянін про сьогоднішню атаку дронів, сьогодні вранці в результаті атаки БПЛА «у кількох будинках сталися незначні пошкодження».

«Всі екстрені служби міста знаходяться на місцях пригод. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. На цей момент ніхто серйозно не постраждав», — заявив він.

Своєю чергою губернатор підмосков'я воробйов заявив про роботу ППО.

«На підльоті до москви було збито кілька безпілотників. Прошу жителів зберігати спокій. Усі екстрені служби працюють», — завважив чиновник.

У мережі тим часом публікують відео про вибухи та літаючі безпілотники.

«Ще два безпілотники були збиті в Істринському районі Підмосков'я з різницею в пів години. Летіли вони з боку елітного селища Бенілюкс у бік Красногорська на висоті 30−40 метрів. Потім пролунали два хлопки, імовірно, від роботи систем ППО», — пише Telegram-канал Mash.

Також повідомляється про поранених.

«Багатоповерхівка на Ленінському проспекті атакована безпілотником у Москві. За попередньою інформацією, є поранені», — йдеться у публікації.

За даними каналу, уламки дрона влетіли у вікно однієї з квартир, після чого евакуювали близько 300 людей. Спецслужби оточили місце, працюють екстрені служби.

За даними російських ЗМІ, безпілотники були помічені у новій москві, на рубльовці, над новою ригою, над Істрою.

Сьогодні вночі 17-ту з початку травня масовану атаку російських варварів пережив Київ. Вчора вдень по Києву росіяни вдарили балістичними ракетами. Українська ППО їх всі збила.

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