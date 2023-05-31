В Україні змінили правила реєстрації та обліку безробітних: що важливо знати

В Україні, де цієї весни змінювали Порядок надання допомоги з часткового безробіття, набув чинності й новий Порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.

Про нововведення детально розповіли у Державному центрі зайнятості.

Так, заяву про набуття чи поновлення статусу зареєстрованого безробітного або його припинення можна здійснювати:

через вебпортал чи мобільний застосунок «Дія»;

шляхом особистого звернення до найближчого центру зайнятості.

Статус може набути член добровольчого формування територіальної громади, який, відповідно до законодавства, уклав контракт добровольця територіальної оборони на безоплатній основі.

Днем подання заяви про надання (поновлення) статусу та заяви про призначення (поновлення) виплати допомоги з безробіття вважається дата їхньої реєстрації у центрі зайнятості. Рішення про призначення статусу або перереєстрації призначається в той же день.

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Для отримання статусу особі необхідно надавати військово-обліковий документ. Учасники бойових дій подають посвідчення УБД. У разі потреби учаснику бойових дій також потрібно буде надавати копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або копію довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

У центрі зайнятості документи можна пред’явити як у паперовому, так і електронному вигляді. При цьому паперові копії цих документів фахівцями не вимагаються.

Для визначення можливостей працевлаштування, ступеню мотивації людини до пошуку роботи, проводиться профілювання як осіб, що шукають роботу (за потреби), так і зареєстрованих безробітних. За результатами такої оцінки для зареєстрованих безробітних складається індивідуальний план працевлаштування. Відмова від його підписання є підставою для припинення статусу.

За сприянням у працевлаштуванні людина може звернутися до будь-якого центру зайнятості, зручного для її відвідування, незалежно від зареєстрованого місця проживання (перебування). Виключення — для внутрішньо переміщених осіб, які можуть зареєструватися як безробітні лише у центрі зайнятості за місцем реєстрації як ВПО.

У Порядку додано підстави:

для відмови у наданні статусу: відмова від складання та підписання індивідуального плану працевлаштування; подання особою заяви про надання статусу раніше строків, встановлених Порядком.

для припинення реєстрації: друга відмова під час воєнного стану від громадських та інших робіт тимчасового характеру (у разі відсутності підходящої роботи); встановлення факту невиконання завдань індивідуального плану працевлаштування відповідно до визначених критеріїв без поважних причин (з дня встановлення такого факту); у разі порушення визначених Порядком умов перетину кордону України.

Процедура перереєстрації безробітних доповнена такими умовами:

перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви за умови подання/пред'явлення документів та відомостей, визначених у пунктах 18−20 Порядку;

у разі наявності рішення про повернення суми матеріального забезпечення та вартості соціальних послуг, наступна перереєстрація або чергова реєстрація безробітного можлива лише за умови повернення коштів та не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

За додатковою інформацією та роз’ясненнями українцям рекомендують звернутися до найближчого центру зайнятості, а також контакт-центру Державного центру зайнятості +380 938 345 700, +380 990 385 889, +380 974 615 136.

Нагадаємо, що людині з офіційним статусом безробітного, яка отримує держдопомогу з безробітті, час знаходження на обліку у центрі зайнятості зараховується до страхового стажу.

Фото Pixabay



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