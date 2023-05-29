У якому разі період безробіття зарахують до страхового стажу: роз'яснення Пенсійного фонду

Цього року, аби вийти на пенсію за віком у 60 років, у людини має бути не менше 30 років страхового стажу. Після початку війни багато хто втратив роботу та зареєструвався у центрах зайнятості як безробітні.

У Пенсійному фонді України роз`яснили, чи врахують цей період людям з таким статусом до страхового стажу, відповідаючи за запитання 57-річної жінки, яка отримала статус безробітної та відповідні фінвиплати.

Згідно із законодавством, до страхового стажу, який враховується при призначенні пенсії, зараховуються ті періоди, протягом яких людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, а з дати набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (з 1 січня 2004 року) — враховуються місяці, в яких сплачено страхові внески.

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До страхового стажу після 1 січня 2004 року зараховуються періоди, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості і отримувала допомогу з безробіття (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) або матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації (стаття 24 зазначеного Закону).

«Якщо Ви зараз перебуваєте на обліку в центрі зайнятості й отримуєте допомогу з безробіття, цей період буде зараховано до вашого страхового стажу. Для обчислення пенсії за час перебування на обліку в центрі зайнятості буде враховано заробіток в розмірі мінімальної заробітної плати», — йдеться у повідомленні ПФУ.

Ті люди, яким може не вистачити страхового стажу, можуть його «докупити», уклавши договір з ПФУ та сплачуючи за себе внески.

Фото Pixabay

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