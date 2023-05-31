Садовий погрожує «Галінвесту» судом Лінча, компанія звинувачує мера Львова в бажанні отримати «долю»: що відбувається

30 травня відбулося судове засідання Західного апеляційного господарського суду за апеляційною скаргою Львівської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест». За словами мера Львова Андрія Садового, предметом спору є земля і майно в центрі Львова (йдеться про львівський ринок «Добробут»), яке нібито було цинічно вкрадено в міста. Його загальна вартість, за словами мера, складає понад 500 млн гривень.

«Все, що починається в москві, — це є великою аферою. Як почалося створення цього підприємства в москві (так і триває до сьогоднішнього дня. Тому що так виглядає, ніби вони хотіли з самого початку пограбувати громаду. Наразі так виглядає, що ці всі афери тривали системно і планомірно, тому місто втратило активи», — стверджує мер Львова Андрій Садовий. У своєму зверненні напередодні засідання міській голова сказав, що «якщо не працюють чесні суди, то працюють суди Лінча».

Варто зазначити, що Львівська міська рада суд в першій інстанції програла, в позовних вимогах було відмовлено повністю. А під час засідання Західного апеляційного господарського суду крапку у цьому спорі поставити не змогли. Отже, засідання було перенесено.

«Але що насправді насторожує, не зважаючи на те, що земельна ділянка надавалась СП „Галінвест“ ще у 1990 році, а погоджувалось міською радою розміщення промислово-продуктового ринку у 1999 році, Андрій Садовий не бачив в цьому проблематики цілих 15 років на посаді міського голови», — пише «4 студія».

За словами адвоката Євгена Лейка, ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії, кінцевим бенефіціаром є львів'янин Валерій Холодило. Він також додав, що ділянка ринку «Добробут» належить місту «і завжди йому належала». Про це, за його словами, свідчать записи в Єдиному державному реєстрі. Також, за словами Лейка, кожен мер Львова буцімто «брав якусь участь у підписанні документів, які стосуються цієї історії».

Своєю чергою у «Галінвесті» відреагували на відеозвернення міського голови Львова Андрія Садового.

«…Садовий 16 років на посаді міського голови Львова не помічав «грубих порушень» і не оспорював правових підстав перебування ринку «Добробут» в центрі міста Львова. І лише зараз голосно заявив про нібито «грубі порушення». Така пригальмована часом пильність чиновника може свідчити лише про наявність прихованого мотиву в його діях, а власне, — бажані захопити наше майно та бізнес. ТОВ «СУАП «ГАЛІНВЕСТ» в особі власників до останнього не вірило, що причиною чинного конфлікту з міським головою Львова, який розпочався у 2022 році, стало ймовірне неотримання «долі» в нашій компанії, про що неодноразово нас попереджали», — йдеться у відкритому листі підприємства.

Там закликали міського голову Львова Андрія Садового утриматись від маніпулятивних впливів на час розгляду справи.

«Нас лякає той факт, що в правовій державі керівник громади міста під надуманим приводом ініціював судовий процес з метою створити правові підстави для можливого захоплення приватного підприємства і заради досягнення своїх бізнесових інтересів, для чого погрожує застосуванням суду Лінча», — йдеться у відкритому листі.

Львівські ЗМІ пишуть, що дії Садового схожі на маніпуляції, бо чиновник не міг не знати про ситуацію з майном у центрі міста.

«Тож чи Садовий у долі з ринком „Добробут“ був усі ці роки свого мерства, а коли запахло смаженим, вирішив звернутися до генпрокуратури через нібито крадіжку комунального майна на ділянці колишнього ринку „Добробут“. Але чому Садовий згадав майже 20-річну історію із судовою тяганиною саме зараз, не до кінця зрозуміло. Видається, що, допоки Андрій Іванович був у долі з власником ринку „Добробут“ Валерієм Холодило, земельна ділянка у самісінькому центрі Львова не була цікава чиновникам мерії», — пише «Четверта студія».

Раніше «ФАКТИ» писали про можливе створення політичного союзу між політичною силою мера Садового та партією «Голос» через скандальний кредит. А також, чому депутат Юрій Ломага послав мера Львова за російським кораблем.

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