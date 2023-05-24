Погані управлінці ідеального мера, чи ідеальний план поганого мера? Про що йдеться

25 травня має бути цікавим політичний день в місті Львові. Адже саме на завтра заплановане пленарне засідання 16-ї сесії Львівської міської ради, в проєкті порядку денного якого із понад 300 питань особливе зацікавлення викликає питання під номер 23. В тому питанні йдеться «Про скасування рішення виконавчого комітету від 14.03.2023 No 260 «Про прийняття умов, викладених у Кредитному договорі від 30.12.2022 No 53825, який укладений між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку».

Саме це питання в квітні розсварило депутатський корпус, і зі словами «б@ядь, я в щоці. Оголошується перерва на 15 хвилин» Андрій Садовий закрив засідання міської ради.

Нагадаємо, цим рішенням виконавчий комітет перебрав на себе депутатські повноваження та в обхід регламенту на засіданні у березні проголосував нібито за технічне рішення, а насправді незаконно погодив прийняття умов кредитного договору для підтримки діяльності комунальних підприємств — «Львівелектротранс», «Львівавтодор», «Львівводоканал», «Львівтеплоенерго» та «Зелене місто».

І все було б добре і правильно щоб комунальні підприємства належним чином функціонували, але є одне «але». Тільки за період 2019 — 2023 років Садовий виділив на підтримку 10 комунальних підприємств, серед яких і вищевказані, понад 5 млрд гривень! Вдумайтесь 5 млрд за неповних 4 роки. Вказана сума це 35% від бюджету міста Львова на 2023 рік, тобто фінансування життєдіяльності міста понад 4 місяці.

То виникає питання, може команда мера Садового не може дати раду із комуналкою міста, чи свідомо на чолі із Садовим заганяють місто в боргову яму!

Можна подумати що комунальні підприємства бідують, працівники отримують мізерні зарплати, але ні… Так, для прикладу, середня зарплата у березні місяці 2023 року працівника ЛКП «Муніципальна варта» становить понад 22,5 тис гривень, в той же час ЛКП «Львівавтодор» понад 24 тис грн, ЛКП «Адміністративно-технічне управління» близько 26 тис грн.

Працівники комунальних підприємств однозначно повинні отримувати гідну заробітну плату, але давайте запитає скільки отримує лікар комунальної поліклініки чи вчитель загальноосвітної школи, і чи виділило місто на освіту чи медицину за 3 роки 5 млрд гривень?

Але навіть при гідній зарплаті і «щирій» турботі Андрія Івановича про комунальні підприємства, нічого людське керівникам цих підприємств не чуже. Так, нещодавно вже колишні керівники ЛКП «Муніципальна варта» та КП «Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького отримали по підозрі за розтрату майна в особливо великих розмірах.

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