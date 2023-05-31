«Я погана мати»: поп-зірка Пінк при дітях оголилася для фото, яке виклала в Instagram

Американська поп-зірка Пінк після вікенду з сім'єю на природі виклала в Instagram пікантні фото, чим здивувала багатьох своїх шанувальників. На першому знімку 43-річна співачка позує і засмагає в напівпрозорому купальнику. Її груди злегка прикривають намальовані на топі бікіні банани. Другий знімок взагалі нічого не приховував би, якби Пінк не замалювала свої принади, перш ніж викласти фото в мережу.

«Я погана мати. Вихідні на озері і новий безглуздий купальник. Якщо ти не приймала душ на відкритому повітрі, в той час як твій чоловік намагається лякати тебе кожні п'ять хвилин, ти не жила!» — написала співачка.

Нагадаємо, Пінк одружена з мотогонщиком Кері Гартом. У подружжя двоє дітей — 11-річна Віллоу і 6-річний Джеймсон.

Думки шанувальників розділилися. Деякі погодилися з Пінк у тому, що вона погана мати. Мовляв, як можна було при дітях оголюватися! Інші, навпаки, прийшли в захват від стосунків у родині.

Кілька місяців тому Пінк зізналася журналу Variety, що за час пандемії Covid-19 набрала понад 16 зайвих кілограмів. Боротися з ними звичним для неї методом не вдається, бо співачка перенесла важку операцію на тазостегновому суглобі, після якої виявилася обмеженою у виборі фізичних навантажень. Але їй все-таки вдалося схуднути, і тепер вона почувається набагато краще. Судячи з фотографій, це дійсно так.

Раніше «ФАКТИ» писали, що співачка Пінк продає за 15 мільйонів доларів віллу.

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