«Нова муза італійської моди»: 18-річна дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася в рекламі Dolce&Gabbana

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева знялася у новій рекламній кампанії Dolce & Gabbana, з якою вона співпрацює з 2019 року. Дівчині лише 18 років! Зйомки проходили у Римі біля знаменитого фонтану Треві. Фото та відео, які відразу з'явилися в мережі, викликали захоплення шанувальників Деви.

Її порівнюють із Монікою. Багато хто вважає, що мати та дочка дуже схожі. При цьому наголошується, що у Беллуччі з'явилася серйозна суперниця. Деві Кассель пророкують велике майбутнє у світі модельного бізнесу. Є думка, що вона може затьмарити свою матір. У новинах та на обкладинках глянсових журналів Дева минулого року з'являлася частіше, ніж 58-річна Моніка. Французький журнал Elle назвав Деву «новою музою італійської моди». В інстаграмі у неї вже 969 тисяч передплатників.

Для нової рекламної кампанії мадемуазель Кассель позувала в короткій чорній сукні з мереживом, яка в каталозі Dolce & Gabbana продається за 1850 доларів.

До речі, Дева успішна не лише на подіумі та в рекламі. Стрімінгова компанія Netflix підписала з нею контракт — дочка Беллуччі та Касселя отримала роль у серіалі «Леопард», який зніматимуть за мотивами знаменитого однойменного фільму Лукіно Вісконті. В оригіналі головні ролі зіграли молоді Ален Делон та Клаудіа Кардінале, а також зірка Голлівуду Берт Ланкастер. Картина у 1963 році отримала «Золоту пальмову гілку» на Міжнародному кінофестивалі у Каннах.

Зйомки серіалу «Леопард» стартували в Італії у квітні. Протягом кількох місяців вони пройдуть у Палермо, Сіракузах, Катанії та Римі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у Моніки Беллуччі роман із Тімом Бертоном.

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