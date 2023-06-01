Днями Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру повідомив, що військові витрати росії у 2022 році зросли на 9,2% до 86,4 млрд доларів США. За його оцінками, це дорівнює 4,1% валового внутрішнього продукту росії. На це звернула увагу британська розвідка. Відповідний звіт було опубліковано 30 травня на сторінці міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у Twitter.

«Справжні військові витрати росії є вкрай невизначеними через збільшення використання засекречених статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, і відсутність прозорості. росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки видатків за статтями після того, як призупинила її у травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це чинить тиск на російські державні фінанси«

росія витрачає величезні гроші на агресивну війну проти України, тому намагається приховати реальні військові витрати. Для цього Кремль використовує секретні статті бюджету.

Раніше «ФАКТИ» викладали точку зору письменника Яна Валетова: «Добити росію немає можливості ані у нас, ані у союзників, треба готуватися до десятиріч протистояння».

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