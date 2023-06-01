«Чекаємо, коли буде готовий Альянс»: Зеленський про вступ України до НАТО

Україна готова стати членом НАТО. Країна чекає, коли Альянс буде готовий прийняти її. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише молдавське видання Newsmaker.

«Україна готова вступити до НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готовий прийняти Україну. Гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для наших сусідів — для Молдови через агресію росії», — сказав Зеленський на першій прес-конференції після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти, яка проходить у столиці Молдови Кишиневі.

Президент сказав, що радий бути у країні-сусідці. Він наголосив, що приїхати туди було непросто.

За його словами, цей візит — це послання від усіх українців, що наша країна підтримує молдавський народ і готові завжди йти разом — пліч-о-пліч.

Він подякував молдаванам за те, що прийняли всіх українських біженців.

Зеленський також повідомив, що обговорив із президентом Молдови Майєю Санду відносини країн, інфраструктуру, важливі проєкти, які вони завершать у найближчому майбутньому, а також майбутнє у ЄС.

Повідомляється, що у другому саміті Європейської політичної спільноти візьмуть участь 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників. Президент України на саміті хоче порушити такі теми, як розвиток коаліції винищувачів та коаліції ППО Patriot, а також вступ нашої країни до ЄС та НАТО, знов обговорити українську формулу миру.

Нагадаємо, що у липні відбудеться саміт Альянсу у Вільнюсі, на якому Україна хотіла б отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від саміту «графіка вступу», тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу. До того ж, країна хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству.

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