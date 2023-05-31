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Україна

Серед західних країн немає ознак втоми від допомоги Україні, — глава НАТО

20:15 31 травня 2023
Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг заявив, що західні країни не втомлюються надавати допомогу Україні. Під час заходу в столиці Норвегії Осло, він підкреслив, що підтримка України «посилюється».

«Всі уважно стежать за ознаками втоми в наших демократіях, в країнах НАТО і партнерах, з точки зору нашої здатності надавати підтримку. Поки що ми цього не бачимо», — сказав Столтенберг, повідомляє CNN.

Керівник НАТО стверджує, що все ще існує «сильна міжпартійна підтримка серед союзників по НАТО як в Європі, так і в США».

Єнс Столтенберг додав, що, незважаючи на наявність різних голосів і думок з питання підтримки України, зберігається переважно політична воля бути поруч з Україною. На прес-конференції минулого місяця Столтенберг підкреслив, що союзники по НАТО єдині в підтримці України і «не будуть залякані».

Раніше «ФАКТИ» писали, що існує сценарій прийняття до НАТО частини України.

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