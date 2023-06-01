«Розчарувала»: мережа накинулася на популярну співачку

Співачка Анастасія Прудіус, яка виступає під псевдонімом Kola і нещодавно заспівала разом зі Святославом Вакарчуком, зазнала нещадної критики від своїх шанувальників. Це трапилось після її інтерв’ю каналу СТБ, під час якого артистка зізналась, що не може довго знаходитись в Україні через постійні оголошення тривоги.

«Моя мама давно живе у Іспанії, — сказала співачка. — Це прийняте рішення моєю родиною. Так для всіх нас краще. Коли я приїжджаю і звучить повітряна тривога, це дуже гучно… Мені страшно. Я не звикла до вибухів і до ракет. Коли за кордоном, можу зосередитися і створити якісну музику. Я маю сісти і щоб не була налякана».

Шанувальники артистки відверто здивувалися тому, що вона працює за кордоном і саме там створює свої пронизливі хіти.

«Оця логіка, що я не звикла до війни, а краще буду за кордоном писати пісні і приїду — випущу кліп та повернусь туди, а ви тут воюйте, таке собі, щось», — обурилися у коментарях соціальної мережі каналу.

«В неї такі пронизливі пісні, а тут «я не звикла», — здивувалися шанувальники.

«А ми так живемо з 24 лютого 2022 року, — обурилася одна з дописувачів. - І діти так наші живуть і навчаються. Розчарувала».

«Нема слів… — зізналися у коментарях. — Щось нема бажання слухати (її пісні). Бог їй суддя, ну, а ми під сиренами все вистаємо і здолаємо, і піднімемо і обов’язково переможемо!!!»

«ФАКТИ» писали, що Надя Дорофєєва вразила своєю відвертістю.

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