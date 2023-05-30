«Фіг знає, як зібратись»: Надя Дорофєєва вразила зізнанням

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яку запідозрили у вагітності, відреагувала на постійні обстріли української столиці росіянами. Своїми емоціями вона поділилася з шанувальниками на сторінці у соціальній мережі.

«От сьогодні — перервавши спорт, не встигнувши нормально поснідати, біжиш до укриття, чекаєш відбій, повертаєшся, щоб наздогнати свій режим, сідаєш в тачку і… тебе накриває, — написала Надя. - Невпевненість, сумніви, постійний соціальний тиск, відповідальність. Сьогодні від мене вперше не позитивний пост, бо фіг його знає, як зібратись. І як ви всі, люди, тримаєтесь?».

На допис співачки відразу відреагували її шанувальники, поділившись своїми історіями спротиву депресії та постійним недосипанням.

«Направляю свою злість на донати в ЗСУ», — написали у коментарях.

Надії подякували за те, що вона відверта зі своїми шанувальниками, та побажали «не опускати голову».

«Подзвони своїй найближчій по духу людині та просто поспілкуйся», — запропонували як один з варіантів переключитися.

Співачці нагадали, що хлопцям на фронті набагато складніше, тому не варто жалітися.

«Деяким взагалі немає де сховатися від бомб, які там літають набагато частіше, ніж тут, — написали у коментарях. - Їм також хочеться пожити нормальним життям, але, на жаль, не можуть! Тому, якщо ми маємо цю можливість, не варто жалітися».

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярна співачка розповіла про зміни під час великої війни.

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