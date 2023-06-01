Закриті двері укриття: Кличко просить відсторонити голову Деснянського району

Голова Деснянського району Києва Дмитро Ратніков має бути відстороненим від виконання обовʼязків на час слідства. А правоохоронці у цей час повинні встановити, чи було вночі відчинене укриття в поліклініці, біля якого загинули люди.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.



«Звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей», — написав він.

Кличко заявив, що відсторонити мають також керівника медзакладу, якого призначала Деснянська районна адміністрація.

Окрім того, мер Києва дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають очільники РДА міста.

Голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков повідомив, що у Деснянському районі оголошено траур за загиблими.

Нагадаємо, що в ніч на четвер, 1 червня, окупанти атакували Київ 10 ракетами з ОТРК «Іскандер», усі вони були збиті. Проте уламки ракет потрапили на проїжджу частину у Дніпровському районі та біля поліклініки у Деснянському районі. В останньому загинули троє людей — дві жінки та дитина. Вони прямували до укриття, але не змогли до нього потрапити, адже воно було закрите. Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу.

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram