Смерть під зачиненим укриттям в Києві: поліція порушила провадження

Поліція Києва відкрила кримінальну справу через закрите укриття під час ракетної атаки, коли у Деснянському районі загинули троє людей, включаючи 9-річну дівчинку.

Про у Facebook повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

Кримінальне провадження порушено за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України («Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки»).

Також за дорученням міністра Державна служба з надзвичайних ситуацій та поліція запроваджують регулярні перевірки стану укриттів та бомбосховищ по всій країні.

«Укриття мають бути цілодобово відчиненими. Це питання життя людей. Без перебільшення», — наголосив міністр.

На думку ж мера Києва Віталія Кличка, відповідальність за недоступність укриття мають понести керівник медзакладу, де воно розташоване, і керівник району.

Як повідомили раніше у Генеральному штабі ЗСУ, 1 червня по Києву було випущено 10 ракет «Іскандер», серед них 7 — балістичних та 3 — крилатих. Сили ППО збили всі ракети, проте уламки впали у трьох лівобережних районах. Атака здійснювалася з території Брянської області рф.

Фото КМВА

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