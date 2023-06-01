Жертв могло бути більше: у лісі під Києвом виявлено нерозірвану бойову частину «шахеда»

У лісі одного з районів Київської області виявлено нерозірвану бойову частину «шахеда», одного з тих, що росіяни запускали по Києву цими днями.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Небитов.

За його інформацією, правоохоронці провели огляд місця події та викликали ДСНС, аби вилучити та знешкодили знахідку.

«Закликаю громадян у випадку виявлення небезпечних або невідомих предметів, не чіпати знахідку та повідомити на спецлінію «102», — додав очільник поліції області.

Певно, бойова частина впала на ліс під час одного з попередніх нальотів, адже в ніч проти 1 червня окупанти завдали чергового ракетного обстрілу по Києву, запустивши ракети «Іскандер».

Усі ракети були збиті, однак їхні уламки вбили людей та завдали руйнувань. Загинула 33-річна жінка та 34-річна мама з 9-річною донькою. Пошкоджені житлові будинки, нежитлові будівлі, автомобілі та поліклініка.

Кияни розповіли, що ці троє людей загинули біля укриття поліклініки, яке виявилося зачиненим. За словами свідків, охоронець медустанови був п’яним, зачинився в укритті й нікого туди не впускав. Поліція вже відкрила за цим фактом провадження за статтею «Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки».

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