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Пономарьов заступився за Лободу і вважає її прикладом для інших

18:07 2 червня 2023
Лобода

Співачка Світлана Лобода після 24 лютого минулого року зробила вибір на користь України, кинувши все, що її раніше повʼязувало із росією. Не всі артисти з України зважилися на подібний вчинок і обрали гроші, як, наприклад, Ані Лорак та Таїсія Повалій. Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону сказав український співак Олександр Пономарьов.

«Їм не позаздриш, якщо чесно. Чому так відбулося? Я навіть не розумію. Виправдання цьому, крім того, що заробити грошей, я не бачу», — зазначив співак.

Що стосується Лободи, то вона зробила правильний вибір, вважає Пономарьов.

«Після 24 лютого вона залишила там усе, що в неї було, і приїхала сюди в Україну допомагати. Чому не зробити так хоча б? Я не виправдовую якісь її попередні кроки, як там люди зреагують, але це був крок. Крок, який заслуговує поваги», — сказав Пономарьов.

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Лобода передала для рідного міста Ірпінь 3 млн грн для відбудови зруйнованих будинків.

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