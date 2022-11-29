Світлана Лобода надала ще 1 мільйон гривень на відновлення будинків в Ірпені

Співачка Світлана Лобода, яка завершила тур Америкою, оголосила про закриття гуманітарного збору на відновлення Ірпеня. Вона перерахувала ще один мільйон гривень на відбудову трьох багатоквартирних будинків, зруйнованих рашистами. Загалом, Світлана передала для рідного міста три мільйони гривень.

«Часи не обирають і тут і зараз ми робимо все, щоб подарувати одне одному трохи надії та тепла. Я передаю ще 1 млн грн моєму рідному місту Ірпінь і підбиваю підсумки першої частини концертного благодійного туру», — написала співачка в соцмережах.

Вона повідомила, що зупиняє оголошений збір коштів на відновлювальні роботи для трьох багатоповерхових будинків. Loboda заявила про намір у майбутньому допомогти відновити приватні будинки в Ірпені. Співачка зазначила, що збір вона здійснила спільно з благодійним фондом Dusha.

Раніше Світлана Лобода оголосила про благодійні концерти в Литві та спростувала чутки про заборону в’їзду їй до цієї країни.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram