Про виїзд за кордон депутата Київради Владислава Трубіцина, якого в подальшому було викрито в коорупції, в січні 2023 року клопотали Сили спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомив речник ССО Олександр Кіндратенко, повідомляють «Схеми».

Так, у ССО розповіли, що у січні 2023 року справді просили начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще 4 особам як волонтерам для забезпечення ССО «спеціальним обладнанням».

«Вищезгадане звернення дійсно було ініційоване командуванням Сил спеціальних операцій в січні 2023 року. Мета цього звернення — виїзд за кордон Владислава Трубіцина як представника благодійного фонду „Рідна Оболонь“ та ще чотирьох осіб, теж від цього фонду. Виїзд потребував виконання ним та групою осіб спеціального завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням. На жаль, характер завдання не може бути розкритим, так як містить дані, що становлять службову таємницю», — заявив речник ССО Олександр Кіндратенко.

В ССО зазначили, що «вкрай негативно» ставляться до того, що «ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді».

«Ми сприяли виїзду за кордон задля благих цілей, а саме забезпечення підрозділів ССО всім необхідним для боротьби з ворогом. Ми вкрай негативно ставимось до того, що ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді», — додав Кіндратенко.

Як писали «ФАКТИ», депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин, якого підозрюють у отриманні хабаря в 1,39 млн гривень за розміщення торгівельних точок у Києві, потрапив у розшук також в Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії.

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