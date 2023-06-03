Мучать невиразні сумніви: Аль Пачіно наполягає на тесті ДНК для майбутньої дитини

Історія з майбутньою дитиною 83-го Аль Пачіно набула скандального відтінку. Як стверджують західні ЗМІ, легендарний актор, м'яко кажучи, спантеличений. Ні, звичайно, він щасливий дізнатися, що ще здатний запліднити жінку, але має сумніви щодо своїх можливостей.

Аль Пачіно, стверджують джерела з його найближчого оточення, давно був упевнений у тому, що його сперма вже непридатна. До того ж його роман із 29-річною Нур Альфаллах був дуже коротким. Вони кілька разів повечеряли разом у ресторані, побували у Венеції.

На цьому, як вважав Аль Пачіно, справа закінчилася. І тут Нур повідомляє йому, що чекає на дитину!

Актор чемно, але наполегливо попросив Альфаллах пройти тест ДНК. Йому дуже хочеться, щоб майбутня дитина виявилася його, але перевірка не завадить.

Сумнів додала і репутація Нур. Вона раніше зустрічалася з іншими літніми знаменитими чоловіками, наприклад із Міком Джаггером. Тому подейкують, що Альфаллах цікавлять не стільки самі бойфренди, скільки їхні гроші.

Чекати, до речі, розв'язки лишилося недовго — Нур уже на восьмому місяці. Незабаром стане відомо, чи Аль Пачино визнає її дитину своєю.

Хоча муки актора можуть виявитися марними. Адже у квітні цього року у його друга й майже ровесника 79-річного Роберта Де Ніро народилася сьома дитина.

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