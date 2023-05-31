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Шоу-бізнес

Аль Пачіно стане батьком вчетверте у 82-річному віці

20:45 31 травня 2023
Аль Пачіно і Нур Альфаллах

Західні таблоїди повідомили про те, що легендарний Аль Пачіно незабаром стане батьком вчетверте. Схоже, 83-річний власник «Оскара» перевершив свого колегу та друга Роберта де Ніро! Як вже повідомляли «ФАКТИ», у 79-річного Роберта 6 квітня народилася донька.

Цікаво, що двох акторів порівнювали та вважали конкурентами протягом усієї їхньої кар'єри. На початку травня користувачі соцмереж у США та Європі бурхливо дискутували, хто в молодості був сексуальнішим — Роберт де Ніро чи Аль Пачіно? Думки розділилися приблизно порівну.

І ось вони знову дали привід для дискусії.

Нинішній подрузі Аль Пачіно 29 років. Знаменитий актор та Нур Альфаллах почали зустрічатися у квітні минулого року. І ось Нур на восьмому місяці.

Офіційний представник Аль Пачіно підтвердив інформацію про вагітність подруги актора. Стать майбутньої дитини він не повідомив.

Нур Альфаллах одружена не була. У неї були короткі романи з іншими відомими чоловіками поважного віку — Міком Джаггером, Клінтом Іствудом.

Аль Пачіно теж офіційно жодного разу не був одружений. Має дочку Джулію. Її у жовтні 1989 року народила викладачка акторської майстерності Яна Террант.

У 1996 році Аль Пачіно почав зустрічатися з актрисою Беверлі Д'Анджело. У 2001 році вона народила близнюків — Антона та Олівію. Через п'ять років кінозірки розлучилися.

Аль Пачіно стверджує, що бере активну участь у житті всіх своїх дітей.

Нещодавно «ФАКТИ» писали про те, що британський актор Деніел Редкліфф став батьком.

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