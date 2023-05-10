79-річний Роберт де Ніро заявив, що у нього народилася сьома дитина

Представник Роберта де Ніро офіційно підтвердив, що у знаменитого американського актора нещодавно народилася сьома дитина. Подробиці він повідомити відмовився. Першим цю новину повідомив сам 79-річний де Ніро. Зробив він це під час інтерв'ю ET Canada, яке було присвячене новій комедії «Про мого батька» (в інтернеті фільм відомий також під назвою «Татусів уїкенд»).

Ведуча телепрограми Бріттні Блер запитала актора, чи легко йому, батькові шістьох дітей, грати роль батька в кіно. Роберт відповів: «Взагалі-то, якщо точно, батькові сімох дітей. Нещодавно в мене народився ще один».

«Я не вважаю себе крутим батьком. Наприклад, 11-річна донька, яку я обожнюю, іноді сильно мене засмучує. А тепер ще молодший з'явився. Побачимо, як буде з ним», — додав з посмішкою де Ніро.

Пізніше на телешоу CBS Mornings ведучій Гейл Кінг вдалося вивести де Ніро на відвертість. Актор розповів, що дочка Джіа Віргінія Чен-де Ніро з'явилася на світ 6 квітня. При народженні вага крихітки становила 3 кг 800 г.

Де Ніро також зізнався, що дитина була запланованою. Роберт і його подруга Тіффані Чен на сьомому небі від щастя. «Дівчинку в цей світ привела любов», — додав де Ніро. Актор був щасливий показати першу, як він висловився, офіційну фотографію молодшої доньки.

Роберт був двічі одружений. Від першої дружини, акторки Даян Ебботт у нього двоє дітей — 51-річна Дрена і 46-річний Рафаель. У шлюбі зі стюардесою Грейс Гайтауер у нього народилися син Елліот (25 років) і дочка Гелен (11 років). Також де Ніро є батьком хлопчиків-близнюків Аарона і Джуліана (28 років), яких народила модель Тукі Сміт.

Як стверджують американські ЗМІ, наразі Роберт де Ніро перебуває у стосунках з інструктором з бойових мистецтв Тіффані Чен. Вони познайомилися 2015 року під час зйомок фільму «Стажер». У квітні папараці сфотографували Чен разом із де Ніро. Тіффані була вагітна.

Нещодавно «ФАКТИ» писали про те, що британський актор Деніел Редкліфф став батьком.

На фото в заголовку Роберт де Ніро та Тіффані Чен

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