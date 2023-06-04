Російські добровольці увійшли у передмістя Шебекіна та викликають на переговори губернатора Білгородської області (відео)

Бійці РДК і Легіону «Свобода Росії», які перебувають у Білгородській області рф, заявили, що з боями заходять у передмістя Шебекіна.

«Знову на рідній землі!» — із таким коментарем у мережу було викладено відео, зняте на Білгородщині.

У ході бойових дій бійці взяли в полон військовослужбовців армії росії та заявили про готовність передати їх губернатору Білгородської області рф Гладкову. Особисто.

«Сьогодні велике православне свято, Трійця. У якості жеста доброї волі, про які так часто говорять в уряді рф, ми готові віддати вам полонених, простих російських солдатів, за можливість поспілкуватися з вами особисто, обговорити поточну ситуацію в регіоні і, головне, поговорити про його майбутнє і майбутнє росії в цілому» , — заявили бійці.

Зустріч призначили у храмі у Новій Таволжанці та висунули умову — Гладков має прибути на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї.

«Зовсім недавно ви отримали орден мужності, так виявите справжню громадянську мужність!» — йдеться у зверненні до губернатора Білгородщини.

Нагадаємо, що кілька днів тому жителі Шебекіна почали активно залишати місто, багато хто з них поїхав до Білгорода.

Фото — скріншот

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