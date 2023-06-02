Потрапив під роздачу: Курськ атакований безпілотниками

У росії, яка вже більше року веде широкомасштабну війну в Україні, почали частіше відчувати на собі наслідки агресії. І не лише у Білгородській області, в якій «активничають» бійці РДК та легіону «Свобода Росії» .

У ніч на 2 червня було «гучно» в Курську — місцеві телеграм-канали повідомляли про близько семи вибухах, а керівництво заявляло, що ППО збило кілька безпілотників.

Також повідомлялося, що один із під'їздів будинків був пошкоджений "невідомим предметом після роботи ППО".

«Оперативний ЗСУ» підказав «сусідам», що «невідомий предмет» — це маршовий двигун ракети ЗРК «Панцир», яку запустили росіяни.

А напередодні паніка виникла у Шебекіно, що у Білгородській області – жителі масово залишали населений пункт. Місцева влада заявляла про артобстріли, постраждалих та пошкоджені будинки. Кажуть, що у Білгороді, жителі якого також вже відчули на собі "принади" розв'язаної путіним війни, ті, хто виїхав з Шебекіно, заселяється третій пункт прийому.

Раніше в ГУР Міноборони України повідомляли, що у Курську та Ростові-на-Дону почали будувати масштабні комплекси для сортування, аналізу та зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу. Площа кожного об'єкта — понад 4000 квадратних метрів.

Фото «Курський бомонд»

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