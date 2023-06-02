36.98 / 37.48 39.88 / 40.58
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Потрапив під роздачу: Курськ атакований безпілотниками

9:32 2 червня 2023
Ракета ППО

У росії, яка вже більше року веде широкомасштабну війну в Україні, почали частіше відчувати на собі наслідки агресії. І не лише у Білгородській області, в якій «активничають» бійці РДК та легіону «Свобода Росії» .

У ніч на 2 червня було «гучно» в Курську — місцеві телеграм-канали повідомляли про близько семи вибухах, а керівництво заявляло, що ППО збило кілька безпілотників.

 

Також повідомлялося, що один із під'їздів будинків був пошкоджений "невідомим предметом після роботи ППО".

 

«Оперативний ЗСУ» підказав «сусідам», що «невідомий предмет» — це маршовий двигун ракети ЗРК «Панцир», яку запустили росіяни.

 

А напередодні паніка виникла у Шебекіно, що у Білгородській області – жителі масово залишали населений пункт. Місцева влада заявляла про артобстріли, постраждалих та пошкоджені будинки. Кажуть, що у Білгороді, жителі якого також вже відчули на собі "принади" розв'язаної путіним війни, ті, хто виїхав з Шебекіно, заселяється третій пункт прийому.

 

Раніше в ГУР Міноборони України повідомляли, що у Курську та Ростові-на-Дону почали будувати масштабні комплекси для сортування, аналізу та зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу. Площа кожного об'єкта — понад 4000 квадратних метрів.

Фото «Курський бомонд»

459

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Нікітюк

«Жах»: мережа відреагувала на кандидатуру нової «Холостячки»

овочі

Потрібна лише одна сигарета: дайте це підживлення розсаді, і врожай помідорів або огірків буде вдвічі більшим (відео)

Автомобільний вогнегасник

Можна оскаржити і не платити: юристи назвали «популярний» штраф для водіїв, який насправді не має законної сили

Анастасія Прудіус, яка виступає під псевдонімом Kola

«Розчарувала»: мережа накинулася на популярну співачку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту