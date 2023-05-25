«Географія розширюється»: у розвідці підтвердили, що бійці РДК та легіону «Свобода Росії» залишаються на ворожій території

Представники Російського добровольчого корпусу (РДК) і легіону «Свободу Росії» досі перебувають у рф. Про це у телемарафоні «Єдині новини» поінформував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, відповідаючи на питання, чи досі представники РДК перебувають на території рф, передає «Укрінформ».

«Можна точно констатувати факт, що опір на росії набирає обертів. І якщо говорити про останні події на Білгородщині, то так, певна частина представників РДК і легіону залишаються на території рф і, власне, продовжують боротьбу і рекрутинг нових прихильників. І тому географія розширюється, і масштаби збільшуються», — заявив він.

Останні події у Бєлгородській області стали, за словами Юсова, наймасовішим збройним опором режиму президента рф володимира путіна за останній час усередині самої росії, і це важливо.

«Це дуже добре, що на території рф є люди, які готові боротися за майбутнє власних громад, людей, за власне майбутнє і боротися з, вочевидь, узурпатором і диктатором, який не тільки окупував частину української території, яка буде обов’язково звільнена, але також провів внутрішню окупацію самої рф», — зазначив представник ГУР.

Він додав, що все більше мешканців рф розуміють безперспективність подальшого співіснування на чолі з путіним.

Як писали «ФАКТИ», легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять спецоперацію в Бєлгородській області. На боротьбу з ними Кремль хоче перекинути бойові частини з фронту.

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