«Дніпро-1» вперше пробився до Ліги чемпіонів, драматична розв'язка боротьби за виживання: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 4 червня, вісьмома матчами завершився сезон-2022/2023 в українській прем'єр-лізі.

Чемпіонат України. 30-й тур

4 червня (неділя)

«Ворскла» (Полтава) — «Шахтар» (Донецьк) — 2:1 (Сефері, 37, з пенальті, Павлюк, 50 — Бондаренко, 80). На 74-й хвилині вилучений Пердута (Ворскла). Юніорські склади — 0:1.

«Шахтар» без турнірної мотивації програв у Полтаві «Ворсклі», капітан якої Володимир Чеснаков проводив ювілейний, 350-й, матч у чемпіонаті України. Полтавці завдяки ривку на фініші чемпіонату з п'яти перемог поспіль змогли вийти на п'яте місце та гарантувала собі участь у кваліфікації Ліги конференцій.

«Минай» — «Зоря» (Луганськ) — 0:3 (Н.Русин, 8, 57, Батагов, 25). На 40-й хвилині Н. Русин («Зоря») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:3.

«Зоря» без проблем обіграла на виїзді «Минай» («дубль» оформив Назарій Русин, який отримав дебютний виклик до збірної України), але обігнати в турнірній таблиці «Дніпро-1» не змогла.

«Дніпро-1» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Бланко, 73). Юніорські склади — 2:0.

«Дніпро-1» намучився з «Кривбасом». По ходу гри саме криворіжці володіли перевагою та створювали більше моментів, але єдиний м'яч влетів у їхні ворота після точного удару аргентинця Бланко. Таким чином, дніпряни вперше в історії пробилися до Ліги чемпіонів.

«Металіст 1925» (Харків) — «Динамо» (Київ) — 1:1 (Габелок, 38 — Рамірес, 20). На 32-й хвилині вилучений Дячук («Динамо»), на 89-й — Габелок («Металіст 1925»). Юніорські склади — 1:0.

«Динамо» втратило перемогу над «Металістом 1925», ведучи в рахунку протягом першого тайму, а харків'яни завдяки цьому результату змогли зберегти прописку в елітному дивізіоні.

«Рух» (Львів) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 2:0.

«Олександрія» не змогла на виїзді обіграти «Рух» і на самому фініші поступилася п'ятим, «єврокубковим», місцем «Ворсклі».

«Колос» (Ковалівка) — «Львів» — 1:0 (Велетень, 28). На 45+1-й хвилині вилучений Чоботенко («Колос»). Юніорські склади — 1:1.

«Колос» зміг перервати серію з чотирьох поразок, у меншості втримавши мінімальну перевагу над «Львовом».

«Верес» (Рівне) — «Інгулець» (Петрове) — 1:0 (Вовченко, 74). На 90+5-й хвилині вилучений Курко («Верес»). Юніорські склади — 1:1.

Мінімальна перемога не допомогла «Вересу» уникнути потрапляння до плейоф за право залишитися у прем'єр-лізі, при цьому підопічні Юрія Вірта потягли за собою й «Інгулець».

«Металіст» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 0:3 (Юсов, 76, 87, Хадіда, 90+2). Юніорські склади — 2:2.

Підсумкове становище команд:

1. «Шахтар» — 72 очки;

2. «Дніпро-1» — 67;

3. «Зоря» — 67;

4. «Динамо» — 60;

5. «Ворскла» — 45;

6. «Олександрія» — 44;

7. «Кривбас» — 41;

8. «Колос» — 36;

9. «Чорноморець» — 35;

10. «Минай» — 33;

11. «Рух» — 32;

12. «Металіст 1925» — 32;

13. «Верес» — 31;

14. «Інгулець» — 31;

15. «Металіст» — 22;

16. «Львів» — 13.

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 13 — Таулян Сефері (Ворскла), Назарій Русин (Зоря); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан, Артем Бондаренко (обидва — «Шахтар»), Юрій Климчук («Рух»); 8 — Павло Оріховський («Колос»).

Зазначимо, що наступного сезону «Шахтар» зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів, «Дніпро-1» — у кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Європи, «Зоря» — у кваліфікації Ліги Європи, «Динамо» та «Ворскла» — у кваліфікації Ліги конференцій.

Також на нас чекає плейоф за право залишитися в прем'єр-лізі наступного сезону: «Інгулець» (Петрове) — ЛНЗ (Черкаси), «Металург» (Запоріжжя) — «Верес» (Рівне). Перші матчі відбудуться 10 червня, матчі-відповіді — 14 червня.

Фото СК «Дніпро-1»

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