У неділю, 4 червня, завершиться сезон-2022/2023 в українській прем'єр-лізі, яку 14-й раз в історії виграв донецький «Шахтар». Усі вісім матчів розпочнуться одночасно — о 15:00.

Одна з головних інтриг — хто стане віцечемпіоном країни та представить Україну наступного сезону у кваліфікації Ліги чемпіонів, а хто зіграє у відбірних раундах Ліги Європи. У «Дніпра-1» та «Зорі» по 64 очки (дніпряни розташовуються у таблиці вище, оскільки мають перевагу за особистими зустрічами), і в завершальному турі підопічні Олександра Кучера зіграють в Ужгороді з «Кривбасом», а команда Патріка ван Леувена вирушить у гості до «Минаю».

«Шахтар» приїде до «Ворскли», яка, на відміну від «гірників», буде надмотивованою, адже веде боротьбу за право представляти наступного сезону нашу країну в Лізі конференцій. Як і «Олександрія», яка наразі перебуває на п'ятому єврокубковому місці й на виїзді протистоятиме львівському «Руху», та вже згадуваний «Кривбас».

Не менш запекла боротьба внизу таблиці за право зберегти прописку в елітному дивізіоні наступного сезону. Із двома командами, які вилітають у першу лігу безпосередньо, все зрозуміло — це харківський «Металіст» та «Львів». А от у матчі плейоф за право залишитися в УПЛ можуть потрапити одразу сім (!) клубів.

А в «стиках» на своїх суперників уже чекають черкаський ЛНЗ та запорізький «Металург» (житомирське «Полісся» та столична «Оболонь» забезпечили собі прямі путівки до УПЛ). Матчі на виліт пройдуть 10 та 14 червня.

Чемпіонат України. 30-й тур

4 червня (неділя)

«Ворскла» — «Шахтар» 15:00 Setanta Sports, Youtube-канал Setanta Sports

«Металіст 1925» — «Динамо» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Минай» — «Зоря» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Дніпро-1» — «Кривбас» 15:00 «2+2»

«Металіст» — «Чорноморець» 15:00 YouTube-канал Football Hub

«Рух» — «Олександрія» 15:00 УНІАН

«Верес» — «Інгулець» 15:00 Setanta Sports+, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Колос» — «Львів» 15:00 Youtube-канал Setanta Sports, ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд перед завершальним туром:

1. «Шахтар» — 72 очки;

2. «Дніпро-1» — 64;

3. «Зоря» — 64;

4. «Динамо» — 59;

5. «Олександрія» — 43;

6. «Ворскла» — 42;

7. «Кривбас» — 41;

8. «Минай» — 33;

9. «Колос» — 33;

10. «Чорноморець» — 32;

11. «Металіст 1925» — 31;

12. «Інгулець» — 31;

13. «Рух» — 31;

14. «Верес» — 28;

15. «Металіст» — 22;

16. «Львів» — 13.

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 11 — Назарій Русин («Зоря»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»), Юрій Климчук («Рух»); 8 — Артем Бондаренко («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Володимир Бражко, Сергій Булеца (обидва — «Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мирон Маркевич у свої 72 роки став головним тренером клубу з багатою історією.

Фото ФК «Шахтар»

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