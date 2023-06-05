Нічого святого: окупанти на Трійцю обстріляли у Нікополі церкву і житлові будинки
В ніч проти 5 червня Дніпропетровщина зазнала чергового ворожого обстрілу: рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії, внаслідок чого у місті є руйнування та пошкодження.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Чиновник зазначив, що Нікополь був двічі обстріляний противником у ніч проти 5 червня.
«Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач», — розповів він.
На щастя, внаслідок ворожого артобстрілу ніхто з жителів Нікополя не постраждав.
Також голова ОВА повідомив, що окупанти атакували область за допомогою ударних дронів типу Shahed.
«Атакував ворог область і безпілотниками. Та військові з ПвК «Схід» залізяччя приземлили. Збили «шахед», — відзначає губернатор.
Наслідки нічних ударів по Дніпропетровській області Лисак показав на фото.
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