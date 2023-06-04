«Бажають убивати мирних людей навіть на святу Трійцю»: вночі ворог знову атакував Україну ракетами з Каспію (фото, відео)

Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«З 01.00 по 04.00 год 4 червня 2023 року противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА „Shahed-136/131“ з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 — випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони!» — йдеться у повідомленні.

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що всі ракети та дрони, що прямували в бік столиці ППО знищила ще на дальніх підступах.

«Наш сусід-нелюд на словах кричить усьому світові про свою віру і любов до Бога. А на ділі — навіть у святу Трійцю московські сатанисти не гребують бажанням вбивати мирних людей. Сьогодні вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БпЛА. За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста — ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою. Щира вдячність нашій протиповітряній обороні за збережені життя! Бережіть себе», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Напередодні ввечері противник завдав ракетного удару по передмістю Дніпра.

Як повідомили в ДСНС України, чотирьох людей врятували надзвичайники з-під завалів будинку на Дніпропетровщині.

«Близько 21 години 3 червня, внаслідок ракетного удару по передмістю Дніпра, сталося влучання між двома двоповерховими житловими будинкам, де виникли дві пожежі. Першу пожежу було ліквідовано на загальній площі 10 кв.м., пожежа другого осередка локалізована на площі 20 кв.м. Підрозділами ДСНС врятовано 4 людей (троє чоловіків та жінка).Також під завалами можуть перебувати 2 дітей. За оперативними даними поранено 14 осіб, з них одна дитина. Внаслідок обстрілу також була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу, який знаходиться неподалік місця влучання ворожої ракети», — йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два роки.

«Постраждали 22 людини, з них 5 — діти. Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи. Вночі рашисти не полишали Дніпропетровщину в спокої. Захисники з ПвК „Схід“ збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, „Шахед“. По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два авто, пожежі вже загасили. Побиті 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв», — додав він.

В Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що удар було завдано ракетою «Іскандер- К».

«Однією ракетою „Іскандер-К“ ворог влучив по передмістю Дніпра — пошкоджено двоповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб зазнало поранень середнього та важкого ступеня тяжкості, серед них є діти. Крім того, ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — йдеться у повідомленні.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного — Донецької. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 11 ворожих атак.

«В Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції. У зв’язку з чим, з метою пошуку російських дезертирів, було задіяно 2 російських вертольоти та підрозділ росгвардії окупантів», — повідомили в Генштабі.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.

Як писали «ФАКТИ», днями дві жінки загинули внаслідок обстрілу окупантами Комишувахи Запорізької області.

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