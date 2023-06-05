Легендарний Златан Ібрагімович розплакався просто на полі «Сан-Сіро»: зворушливе відео

Один із найтитулованіших футболістів в історії, 41-річний нападник «Мілана» Златан Ібрагімович, який розповів раніше про смерть брата, оголосив про завершення своєї яскравої кар'єри.

Найкращий бомбардир в історії збірної Швеції, котрий продав за мільйони євро розкішний маєток на гірськолижному курорті, після перемоги «червоно-чорних» в останньому матчі сезону в серії А проти «Верони» (3:1) вийшов на поле легендарної арени «Сан-Сіро» і виголосив зворушливу промову, не зумівши при цьому стримати сліз.

«Я не можу дихати, але все добре, — заявив Златан Ібрагімович. — Так багато спогадів на цьому стадіоні. Ти подарував мені спочатку любов, потім — щастя.

Я хочу подякувати своїй родині за терпіння. Я хочу подякувати своїй другій родині — футболістам. Я дякую тренеру, штабу, менеджерам. Нарешті, але від щирого серця я хочу подякувати вам, вболівальники. Настав час попрощатися з футболом, але не з вами".

При цьому Златан навіть потролив уболівальників «Верони»: вони почали освистувати промову нападника, а той запропонував їм продовжити: «Так-так, свистіть, адже зараз найкращий момент вашого сезону — ви побачили мене».

«Коли я прокинувся цього ранку, йшов дощ, — продовжив легендарний швед на пресконференції. — Я сказав собі: навіть Бог сьогодні сумний. Навіть моя сім'я не знала, що сьогодні відбувається, я відчував себе зомбі. Я не жартував, я не говорив. Лише три місяці тому мене охопила паніка при думці про відхід на пенсію, але сьогодні я приймаю це і почуваюся готовим. Трохи сумно, звісно.

Дякую журналістам за терпіння, тепер без мене у вас буде менше роботи… Із завтрашнього дня я вільна людина із цього світу футболу. Це була довга кар'єра, дуже довга, дякую всім, хто давав мені сили, адреналін та емоції, щоб продовжувати".

Нагадаємо, що учасник чотирьох чемпіонатів Європи та двох чемпіонатів світу Златан Ібрагімович до повернення у «Мілан» грав також за «Мальме», «Аякс», «Барселону», «Інтер», «Ювентус», «Парі Сен-Жермен» «Манчестер» Юнайтед" та «Лос-Анджелес Гелаксі», завоювавши 34 трофеї, і відзначився у 988 матчах 572 точними ударами (швед забивав на кожній можливій хвилині основного часу поєдинку!) Зокрема, чемпіон Нідерландів, Італії, Іспанії та Франції Златан 62 точними ударами у 120 матчах — найкращий бомбардир в історії збірної Швеції.

П'ять найкращих голів у кар'єрі Златана Ібрагімовича



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Златан Ібрагімович забив уперше за 14 місяців і побив рекорд легендарного ексодноклубника Шевченка.

Фото ФК «Мілан»

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