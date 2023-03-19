41-річний Ібрагімович забив уперше за 14 місяців та перевершив рекорд легендарного ексодноклубника Шевченка (відео)

Знаменитий шведський форвард Златан Ібрагімович, який зробив зворушливе зізнання щодо смерті старшого брата, встановив історичне досягнення.

Реалізувавши пенальті в матчі 27 туру серії А проти «Удинезе» (щоправда, цей гол не допоміг «россо-нері» уникнути поразки — 1:3), нападник «Мілана» у віці 41 рік та 166 днів став найвіковішим футболістом, хто коли-небудь забивав у чемпіонаті Італії. Швед перевершив попереднє досягнення, яке належало ексодноклубнику українця Андрія Шевченка, легенді «Мілана» Алессандро Костакурті, який у 2007-му відзначився в поєдинку серії А у 41 рік та 25 днів.

Відеоогляд матчу «Удинезе» — «Мілан» — 3:1

Додамо, що востаннє Ібрагімович забивав понад 14 місяців тому — швед відзначився 9 січня 2022 року у поєдинку проти «Венеції». Варто зазначити, що тривалий час віковий футболіст провів поза грою через травми, зігравши цього сезону лише чотири матчі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ібрагімович продав за мільйони євро розкішний маєток на гірськолижному курорті.

Фото Twitter ФК «Мілан»

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