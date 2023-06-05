Колишній голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник, який з не українським паспортом втік до Словаччини, має значні активи у цій країні, повідомляє «Телеграф». Видання промоніторило, що про Олійника раніше писали словацькі медіа. З’ясувалось, що матеріали про нього пов’язані з корупційними темами, а також іншими злочинними діями.

Так, словацьке видання Trend звертає особливу увагу на те, що з 2015 року Святослав Олійник має труднощі з українськими правоохоронцями. Дніпровського політика підозрювали у підтримці злочинного угрупування, члени якого згадувалися у зв'язку з вбивством співробітника СБУ.

«Словаччиною Олійник цікавиться вже давно… Ще коли він був депутатом Верховної Ради у 2008 році, купив будинок поблизу курортного міста Турчянске Тепліце, відомого своїми термальними водами. Сам український політик пояснював, що це було дешевше, ніж купити подібний будинок в Україні в Карпатах», — пише ЗМІ.

Тим часом у словацькій Блатниці базується фірма Arograf, яка стала партнером однієї з компаній з оточення Коломойського. Згідно з випискою з реєстру Словаччини, власницею Arograph є Ірина Гуназа. На Гуназу оформлювали нерухомість як в Україні, так і у Словаччині, хоча офіційно в неї не було для цього коштів.

«Такий фінансовий успіх пов’язують з тим, що у Гунази начебто є діти від Святослава Олійника, які жили разом із матір’ю у Словаччині», — розповідають журналісти.

У Словаччині Олійник також підтримував місцевих проросійських діячів. Раніше він не приховував свого захоплення експрем’єром Словаччини Робертом Фіцо, який виступав за припинення військової допомоги Україні та за скасування санкцій щодо рф.

Тим часом журналісти українського видання «Телеграф» звернули увагу на те, що Олійник написав заяву про дострокове припинення його повноважень як депутата Дніпропетровської обласної ради 18 лютого 2022 року — за декілька днів до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«Можна припустити, що він завчасно вирішив зав’язати з Україною і знайти „запасний аеродром“ у Словаччині. Втім, нині серед дніпропетровського політикуму ширяться чутки, що Олійник знову хоче повернутися у політичну гру і вже підшуковує для себе нову політичну силу», — констатує видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олійник під час війни зводить новий будинок у словацькому містечку Блатниця, розташованому поблизу заповідної зони.

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