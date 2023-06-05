Колишній сільській голова Граніва завадив парафіянам Православної церкви України провести богослужіння

Наприкінці травня у селі Гранів, що на Вінничині, прихильники промосковської УПЦ МП не пустили парафіян ПЦУ на територію Свято-Миколаївського храму для проведення богослужіння. Допоміг їм в цьому колишній сільській голова Граніва Віктор Боднюк.

У травні минулого року гранівчани вирішили перейти до Православної церкви України. Для реєстрації відповідної громади було зібрано понад 900 підписів з 2 тис. мешканців села, й на початку травня цього року парафіяни ПЦУ отримали відповідні документи. Але прихильники УПЦ МП виступили категорично проти спільного використання храму — парафіян ПЦУ не пустили навіть на подвір’я для освячення пасок. Релігійна громада вимушена проводити служби у сквері навпроти церкви або в місцевому кафе.

За словами начальника обласного управління у справах національностей та релігії Ігора Салецького, свої збори провели не тільки парафіяни ПЦУ. Прихильники УПЦ МП зібрали 100 підписів та провели альтернативні збори й вирішили залишитися у складі промосковської церкви. Для доступу до храму пан Салецький порекомендував вірянам звертатися до суду. Адвокат Вінницької єпархії ПЦУ Сніжана Чубенко назвала подібні дії з боку представників УПЦ незаконними.

Фактично на боці УПЦ МП виступив і колишній сільський голова Граніва Віктор Боднюк. Втрутившись у суперечку, він завадив проведенню богослужіння, прикриваючись словами про «необхідність формування ініціативних груп» та «проведення тривалих перемовин». Тактика затягування часу грає на руку УПЦ МП, а поки «перемовини» триватимуть, парафіяни української церкви вимушені проводити богослужіння у сквері.

Нагадаємо, що наприкінці квітня цього року під час голосування у Вінницькій обласній раді за розірвання стосунків між вінницькими громадами та УПЦ московського патріархату єдиним депутатом, який не підтримав це рішення, виявився представник партії «Українська стратегія Гройсмана» Ігор Хміль. Партія Гройсмана жодним чином не прокоментувала вчинок свого депутата.

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