Загибель людей через закрите бомбосховище в Києві влада використовує як чергову спробу звільнити мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА. Піар на крові — це гидко, заявила журналістка-розслідувачка Тетяна Ніколаєнко на своїй сторінці у фейсбуці.

«Пʼятий день дивлюсь за черговою спробою забрати в Кличка КМДА. Більше не можу. Знаєте, в психотерапевтів є така гірка фраза: динаміка людини не міняється. Політична динаміка, вочевидь, теж. З моменту приходу до влади команда Зеленського хоче забрати в Кличка КМДА. Тому що фінансові потоки треба мати у своїх руках. Про нову спробу забрати в Кличка КМДА я почула місяць тому. Рестартнути зміни в закон, щоб європейці не сильно лаялись, намагались через громадські організації. І ще, як фіговим листочком, прикрити поверненням райрад. Застопорилось. Тепер смерті через закрите бомбосховище дали новий шанс. Піар на крові — це гидко», — заявила Тетяна Ніколаєнко.

Журналістка висловила здивування, що перевіряти укриття доручили міністру стратегічних галузей промисловості.

«Третій день міністр стратегічної промисловості ходить перевіряє укриття по Києву. Це точно його функціонал? Ні! Просто інших стратегій у нас нема. Тому що домовлятись з іноземними заводами про виробництво нової зброї і стратегування цього напрямку в Україні — це складніше, ніж інспектувати укриття і тролити Кличка, що Камишін — новий голова КМДА. Та давайте закриєм нафіг той стратпром, кому він треба. Краще будемо вичищати готові склади. А… складів майже не лишилось… тільки з не дуже потрібними ракетами, ну ок. Але КМДА все одно смачніше і звичніше. Мозок напружувати не треба», — іронізує Тетяна Ніколаєнко.

Вона також розповіла, як з’явилось звернення голів РДА та депутатів від «Слуги народу» до Віталія Кличка.

«Голів РДА полаштували рядочком у якомусь дворі в Шевченківському районі писати відосік, де вони просять Кличка добровільно відмовитись від повноважень голови КМДА. Одне питання. А в лоб меру годиною раніше заявити це не вистачило яєць? Також на зверненні були депутати СН в Київраді. У присутніх був вибір — написати заяви на звільнення, або записати звернення», — наголосила Ніколаєнко.

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