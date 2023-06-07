Серед побратимів був наймолодшим: на війні загинув 19-річний герой з Вінниччини

У селі Голубече на Вінниччині поховали 19-річного Дмитра Махоцького. Солдат служив гранатометником механізованої роти. Із осені минулого року він вважався безвісти зниклим.

«Дитина, зовсім дитина… Чому, навіщо, за що?! Наш Дімка, наш простий і особливий Дімка, який усе прагнув робити по-своєму: віршики розказувати, на трубі грати, спортом займатися, — цитує земляків воїна місцеве видання «Сільські новини». — Дмитро закінчив Тульчинське профтехучилище. А тільки-но виповнилося 18, пішов служити у Збройні сили України. Він про це мріяв, він мав приклад — брата й дядька. Ще з 6 вересня минулого року Дмитро Махоцький вважався зниклим безвісти. Родина всі ці місяці хапалася за павутинки надії на диво, матуся відмовлялася вірити в найгірше. Але горе вже чекало, аби увірватися в її домівку…

Свій останній бій 19-річний Дмитро Махоцький прийняв 5 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Тернові Поди Миколаївської області. Прийняв, як і належить справжньому Воїну, — мужньо й героїчно. Хоча, як розповідає начальник Тульчинського РТЦ та СП, серед побратимів був наймолодшим, відтак хтось мав його за меншого брата, хтось — за сина. Але це ніскілечки не впливало на його службу — виконував все достойно, на рівні з досвідченими бійцями".

На прощанні з бійцем несли гільце і коровай з чорними стрічками, адже Дмитро не встиг одружитись. Матір героя тулила до грудей синьо-жовтий прапор, до синього неба — як очі у її синочка — летів звук військового салюту.

Раніше «ФАКТИ» писали, на Київщині попрощалися з 26-річним бійцем КОРДу з Донеччини, який загинув у російському полоні.

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