Син відомої української тенісистки загинув на війні з росією

Чергова трагічна новина з фронту сколихнула спортивний світ України.

Як повідомляє Федерація тенісу нашої країни, на донецькому напрямі загинув син знаменитої тенісистки Ганни Запорожанової — Остап. Напередодні був рівно рік, як хлопець вирушив захищати батьківщину, а за місяць йому мало виповнитися 22…

Зазначимо, що Запорожанова є майстром спорту України міжнародного класу. У 2000 році Ганна представляла нашу країну на Олімпійських іграх у Сіднеї, де вийшла до другого раунду, також за свою кар'єру вона виграла 12 титулів серії ITF в одиночному та парному розрядах.

Повісивши ракетку на цвях, Запорожанова стала тренером. Її вихованці входили до першої сотні рейтингу ITF, а одна з її підопічних, Аліса Барановська, очолювала рейтинг Tennis Europe серед гравців віком до 14 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон України з хокею Олександр Хміль загинув під Бахмутом.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram