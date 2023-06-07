Паралелі між Адольфом Гітлером і володимиром путіним проводять від початку повномасштабного російського вторгнення. Британський військовий аналітик Шон Белл стверджує, що росіянин робить дуже схожі стратегічні помилки зі своїм німецьким попередником. Нещодавні удари безпілотників і балістичних ракет по Києву свідчать про те, що путін емоційно реагує на поразку в битві за Київ.

«Збільшення кількості російських атак на Київ з використанням безпілотників і балістичних ракет свідчить про те, що у путіна емоції переважають над військовою стратегією, і тому він робить ті ж помилки, що і Адольф Гітлер, — заявив Шон Белл в суботу в ефірі телеканалу Sky News. — Такий спосіб ведення війни нагадує підхід, знайомий з історії минулих конфліктів, коли в першу чергу прагнули захопити столицю противника. Російські війська намагалися окупувати українську столицю на самому початку війни, але хоча це закінчилося невдачею, путін, швидше за все, все ще розглядає Київ як головний трофей».

Проблема полягає в тому, що така стратегія жодним чином не наближає росію до досягнення її основних цілей війни. Вони, на думку більшості аналітиків, залишаються незмінними — а саме, повне підкорення Донбасу і приєднання Криму. Британець вважає, що росіяни просто марнують свій обмежений запас ракет, атакуючи цивільне населення Києва, все більш захищене поставленими Заходом системами протиповітряної оборони.

Тим часом, безпілотники з рф завдають мало шкоди, оскільки їх легко збити. Вони дратують і можуть болюче жалити, але зазвичай не смертельні, іронізує Шон Белл. Він також пояснив, що балістичні ракети важче збити, але системи протиповітряної оборони, поставлені Україні Заходом, довели свою ефективність, в результаті чого росія витрачає їх без будь-якої користі швидше, ніж може виробляти.

Белл порівняв нещодавні дії путіна з діями Гітлера, який під час битви за Британію, замість того, щоб продовжувати знищувати британські ВПС, вирішив здійснити наліт на Лондон та інші міста у відповідь на бомбардування німецьких міст. Той факт, що Німеччина була відвернута, дозволив Королівським ВПС відновити свій потенціал і, зрештою, переломити хід битви. путін не отримав військової підготовки, тому стратегія, доктрина і головні зусилля — це не ті фрази, які його приваблюють.

Шон Белл також підкреслив, що відсутність абсолютної зосередженості на військових цілях є критичною слабкістю російської військової машини. Аналітик додав, що в найближчі місяці «ми можемо очікувати, що це буде використано».

Додамо, що візит диктатора-вбивці до окупованого та розбомбленого росіянами Маріуполя численні користувачі порівняли із візитом до цього ж українського міста лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера в грудні 1941 року.

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