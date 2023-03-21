путін катався Маріуполем у куртці за 1,5 млн рублів і порушив ПДР, всупереч заявам Кремля, — ЗМІ

Після того, як диктатор-вбивця відвідав в ніч на 19 березні окупований та розбомблений росіянами Маріуполь, численні користувачі порівняли це із візитом до цього ж українського міста лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера в грудні 1941 року.

Адольф Гітлер під час візиту до Маріуполя в 1941 році

Злочинець путін, якого потягнуло на місце злочину, та віцепрем'єр рф Марат Хуснуллін, який його супроводжував, їздили по нічному місту не пристебнуті. За це путін мав би заплатити штраф, якби його зупинили правоохоронці, пише Telegram-канал «Можем объяснить».

Натомість прессекретар президента рф Дмитро Пєсков повідомив, що володимир путін їздив Маріуполем із дотриманням усіх правил дорожнього руху, однак відео на сайті Кремля спростовує таке твердження.

Для огляду знищеного російською армією міста диктатор вибрав комфортабельну японську Toyota. А одягнутися вирішив у свій улюблений стьобаний пуховик від італійського преміального бренду Loro Piana. Рік тому він коштував майже 1,5 млн рублів. Саме в цьому пуховику президент минулого березня виступав на мітингу в Лужніках.

Про поїздку путіна до Маріуполя повідомили тільки за 10 годин — імовірно, для забезпечення безпеки президента. Перші повідомлення з'явилися на стрічках агентств о 5 ранку в неділю. На приладовому щитку машини, якою керує путін, годинник показує 7:11.

Нагадаємо, що суд в Гаазі видав ордер на арешт путіна.

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