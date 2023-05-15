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Каспаров — Шендеровичу: «Немає у вас права критикувати українців!»

13:28 15 травня 2023
Гарі Каспаров
Російський політик, чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров прокоментував обливання кетчупом свого співвітчизника Віктора Шендеровича за висловлювання про українців та Україну.

«Будь-яка помилка, а тим паче — переконаність, що ми можемо не тільки давати поради, а й критикувати українців, є неприйнятною», — пише Гаррі Каспаров, коментуючи ситуацію з Віктором Шендеровичем, якого нещодавно облили кетчупом. — Як ви знаєте, я знайомий з відчуттями, коли предмети твого одягу стають непридатними через контакт з яєчним жовтком або кетчупом.

У путінській росії, за вегетаріанських часів, коли вони ще хуліганили, а не садили нас, я все це проходив. Тому можу лише поспівчувати. Але якщо вийти за межі цієї, так би мовити, акції, за межі таких дій, які я не підтримую, то деякі висловлювання Шендеровича і, більше того, повторення цих висловлювань і глибоке переконання, що він може сьогодні вести «боротьбу з українським нацизмом» і вказувати Україні на витрати священної війни, яку веде український народ сьогодні… Все це — контрподуктивно (даватимемо дипломатичні оцінки).

Насправді це велика проблема росіян. Хто має сумнів, проведіть невеликий експеримент. Використовуйте аналогію Другої світової війни. Тому що ситуації схожі, путін — новий Гітлер, нам це начебто зрозуміло. Тим не менш, у деяких відбувається затемнення мозку, тому що не хочеться проводити паралелі і себе в цю ситуацію ставити.

Отже, уявімо собі: Стефан Цвейг у 1940 році починає розмірковувати про польський антисемітизм. Як це буде виглядати? Перебуваючи в еміграції, знаменитий єврейський письменник, австрійський, розмірковує, що є проблема польського антисемітизму. Представили?.. А тепер зробимо історичний екскурс не до Австрії чи Німеччини, а до Радянського Союзу. І дамо оцінку з погляду тих етичних позицій, які обстоює Шендерович. Причому навіть не один Віктор — група людей, яка перейнялася до нього симпатією: мовляв, ось ми зараз заявимо про себе!

Не маєте права нічого заявляти! Немає права критикувати українців, доки російський фашизм чинить звірства на українській землі! Більше того, це право може і не з'явитися за нашого життя — так теж буває. Так, неприємно. Але це той історичний факт, з яким треба змиритись".

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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