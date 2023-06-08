«Виявилося, що росія — це набита гниючою соломою „держава-манекен“, яка розпадається прямо на очах», — Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав ознаки того, що росія стає «територією 404»

«Не всім поки що очевидно… очевидне, — пише Михайло Подоляк. — Але тим не менше росія вже прямо зараз демонструє всі ознаки Failed State (держава, що не відбулася), «території 404» — швидко деградуючої та вмираючої. І далі все буде тільки гірше…

Первинні ознаки очевидні:

панікуюча військово-політична еліта абсолютно не відповідає рівню завдань і просто спостерігає, як система управління стрімко розвалюється. Паралельно із цим «дожирають» бюджетні потоки;

втрачається контроль над частиною території (прикордонні Білгородська, Брянська, Курська області) з наростаючим результатом. Відсутність ефективного контролю провокує стрімке зростання панічних настроїв, втечі і спроб вийти на «самовизначення»;

стрімко втрачається контроль над зовнішніми кордонами. Не тільки в Білгородській області, а й по всьому периметру — поки що ніхто не готовий заявити публічні територіальні претензії, навіть розуміючи, що силові ресурси відведені в зону війни. Проте принаймні фіналізації війни кордони росії можуть зруйнуватися у різних регіонах;

ПВК «Вагнер» та інші воєнізовані угруповання вже практично довели остаточну втрату путінською державою монополії на насильство. Велика кількість незалежних від центральної влади войовничих та терористичних угруповань діють самостійно, атакують органи управління, встановлюють власні правила на обмежених (поки що) територіях;

інерційне та малоінтелектуальне, авторитарне та клептократичне базове управління, репресії проти опозиції та тотальні фальсифікації виборів та, як наслідок, швидке гниття державної вертикалі;

повна відсутність здатності дотримуватися соціального договору та виконувати сервісні функції держави: провалено боротьбу зі злочинністю, ринок праці, освіту, охорону здоров'я, соціальну сферу.

Просто приголомшливо. росія завжди продавала себе як велика і потужна «держава стабільності». Виявилося, що це набита гниючою соломою «держава-манекен», яка розпадається прямо на очах, розносячи по світу неймовірний сморід".

Фото із соцмереж

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