Помиловану лукашенком росіянку Сапегу відправили до рф

Стало відомо, що лідер білорусі олександр лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу. Про це першим повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожемяко. Сапега родом із цього регіону росії.

Повідомлення про помилування стало несподіванкою. Досі розглядалося лише питання про передачу Софії, яку в білорусі засудили до шести років колонії, в росію для відбування терміну там. Про це багато говорилося, але суд так і не почав розглядати питання її екстрадиції.

Раніше лукашенко відмовлявся помилувати Сапегу. Однак наприкінці травня він помилував її колишнього бойфренда Романа Протасевича.

Кожем'яко стверджує, що рішення про помилування було ухвалено після його особистого звернення до лукашенка. «Указ про помилування олександр григорович підписав одразу після нашої зустрічі», — заявив губернатор.

«Софія летить додому, до сім'ї», — додав він.

Повідомляють також, що Сапегу, яка перебувала у виправній колонії № 4 у Гомелі, 7 червня передали делегації з Приморського краю на чолі з Кожемяко.

Нагадаємо, Сапегу і Протасевича, якого вважали одним із найвідоміших білоруських опозиційних блогерів, заарештували в травні 2021 року в аеропорту Мінська після того, як влада білорусі примусово посадила літак авіакомпанії Ryanair. Лайнер виконував рейс з Афін до Вільнюса.

Протасевич після арешту почав співпрацювати з прокуратурою. Із Сапегою він розлучився і стосунків не підтримував.

Вирок Протасевичу було винесено 3 травня 2023 року. Колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta отримав вісім років позбавлення волі, але його навіть не стали брати під варту в залі суду. 22 травня Роман повідомив, що лукашенко його помилував.

Адвокат сім'ї Сапеги Антон Гашинський заявив журналістам, що Софія вже покинула білорусь. «Вона поїхала до батька», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що стало відомо, яка саме хвороба «скосила» лукашенка після вечері з путіним.

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