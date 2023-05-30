«Я оцінив жарт»: Токаєв відреагував на запрошення приєднатися до союзу росії та білорусі

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не має необхідності приєднуватися до Союзної держави росії та білорусі. Так він відповів на пропозицію олександра лукашенка.

«Днями олександр григорович лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я оцінив його жарт. Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують і інші інтеграційні об'єднання, перш за все, Євразійський економічний союз», — сказав Токаєв.

Дискусія щодо «союзної держави» почалася 24 травня. Токаєв брав участь у роботі засідання ЄАЕС. Він запропонував іншим учасникам обговорити «делікатне питання».

«У нас є в ЄАЕС Союзна держава, тобто, у світовій, політичній історії створено унікальний прецедент або феномен, створення держави за формулою: дві країни — одна держава з єдиним юридичним, політичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором. З єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом. Ну і, я перепрошую, навіть ядерна зброя одна на двох зараз. Як ми будемо працювати в цих умовах?» — сказав Токаєв.

Через деякий час лукашенко, коментуючи цю заяву, запропонував Казахстану вступити до союзу росії та білорусі.

«Не думаю, що Касим Токаєв переживає з цього приводу. Але якщо так, то ніхто ж не проти, щоб у Казахстану і в інших країн були такі ж тісні відносини, як і в нас із російською федерацією. А це дуже просто: до союзу білорусі та росії треба вступати — і буде ядерна зброя на всіх», — сказав Лукашенко. Щоправда, при цьому він підкреслив, що це його особиста думка, а не офіційна позиція «союзної держави».

Токаєв прокоментував реакцію лукашенка.

«Що стосується ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів», — підкреслив президент Казахстану.

Раніше «ФАКТИ» публікували слова Павла Клімкіна про перехід найближчих союзників рф по ОДКБ на бік Китаю.

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