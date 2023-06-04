Невиліковно: стало відомо, яка саме хвороба «скосила» лукашенка після вечері з путіним

Те, що у диктатора Білорусі олександра лукашенка не все гаразд зі здоров'ям, вже давно не секрет. І от стало відомо, який діагноз поставив лукашенку консиліум лікарів після його термінової госпіталізації в одну з лікарень Москви. Новину повідомив білоруський опозиційний політик Валерій Цепкало в соцмережі:

«25 травня пізно ввечері в Центральну клінічну лікарню (ЦКЛ) міста Москви у важкому стані доставили самопроголошеного президента білорусі лукашенка. У пацієнта була сильна нудота і блювота, почалися масові крововиливи в різні органи і тканини. Кров йшла з носа, ясен, точкові крововиливи з'явилися навіть на шкірі, особливо виражені в місцях ін'єкцій. Ці симптоми стали підставою для численних спекуляцій щодо того, що він був отруєний.

Ситуація ускладнювалася тим, що лукашенка доправили в ЦКЛ після запланованої вечері з путіним. Слід зазначити, що якби лукашенка не змогли врятувати, то з урахуванням історії з отруєнням Навального, Литвиненка і Скрипалів у світі утвердилась би думка, що він помер не своєю смертю, і жодні аргументи прийняті б не були. Тому за наказом Кремля були терміново зібрані найкращі лікарі Москви, причому як учені, так і практики".

За словами політика, до «повернення до життя» олександра лукашенка були залучені найкращі реаніматологи з різних клінік російської столиці, які «дістають з того світу» людей щодня. У результаті консиліум лікарів виставив пацієнтові діагноз — синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-синдром).

«Це захворювання, що характеризується порушеннями в системі згортання крові, при якому відбувається утворення множинних тромбів — кров'яних згустків, — повідомляє політик. — Оскільки фактори, що сприяють згортанню крові, витрачаються на утворення тромбів, хвороба переходить у стадію зниження згортання крові, що спричиняє кровотечу в різні органи. Виразність кровотечі може варіювати від невеликих крововиливів на шкірі до виникнення масивних кровотеч зі шлунково-кишкового тракту, крововиливів у головний мозок, легені та інші органи. Крім вищевказаних проявів синдрому виділяють також такі: набряклість, біль у ногах і грудях, задишка, холодний піт. Прояви ДВЗ-синдрому залежать від стадії захворювання і ступеня ураження певних органів. Для підтримання життєдіяльності організму проводять переливання свіжозамороженої плазми (рідка частина крові), внутрішньовенне введення різних розчинів, що впливають на згортання крові. Уперше за 30 років у білорусів з'являється шанс вирватися зі злиднів і політичного рабства. Настає час, коли ми зможемо нарешті розпрощатися з убогою спадщиною».

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав жартом пропозицію лукашенка приєднатися його країні до Союзної держави росії та білорусі.

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram