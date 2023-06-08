Просто біля консульства росії: пам'ять ексфутболіста «Динамо», вбитого ворогами, увічнили в Ізраїлі

Одна з вулиць ізраїльської Хайфи носитиме ім'я колишнього футболіста київського «Динамо» Сергія Баланчука, який загинув улітку минулого року у 47 років на війні з росією.

Як повідомив у Facebook місцевий депутат Кирило Каретник, міська рада Хайфи проголосувала за таке рішення одноголосно. Вулиця, яка носитиме ім'я українського футболіста-воїна, розташована навпроти російського консульства в Хайфі, де Баланчук жив з 1996 по 1999 рік, коли виступав за «Маккабі».

«Радий поділитися хорошими новинами. Прийнято мою ініціативу, над якою я багато працював, — написав Кирило Каретник. — Це буде меморіал Сергію Баланчуку, який загинув у війні проти росії, колишньому гравцю «Маккабі» (Хайфа) українського походження.

Вулиця розташована навпроти російського консульства, і наш меседж зрозумілий: будьте з Україною, і ми переможемо будь-кого, хто наполягає на знищенні нас!"

В Ізраїлі з вдячністю згадують Сергія Баланчука

Нагадаємо, що Сергій Баланчук народився у Києві та навчався у «футбольному» класі школи № 170 на Оболоні разом із Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим, закінчивши навчання із золотою медаллю. У складі першої команди «Динамо» захисник дебютував 13 серпня 1995 року у поєдинку чемпіонату України проти «Миколаєва».

Сергій Баланчук (сидить) починав у "Динамо" з Владиславом Ващуком, Олександром Шовковським та Юрієм Дмитруліним

Щоправда, не зумівши закріпитися в основному складі українського гранда (хоча виграв «золото» чемпіонату та взяв Кубок України), Сергій вирушив до Ізраїлю, де провів три сезони у складі «Маккабі» з Хайфи, ставши бронзовим призером чемпіонату країни та володарем Кубка Ізраїлю.

У футболці "Маккабі" Сергій здобув "бронзу" чемпіонату та став володарем Кубка Ізраїлю

Повернувшись 1999 року до «Динамо» Валерія Лобановського, захисник невдовзі вирушив до полтавської «Ворскли», де відіграв в «основі» три з половиною роки, зокрема виступаючи у Кубку УЄФА. Також футболіст, в активі якого два матчі у складі молодіжної збірної України, захищав кольори харківського «Металіста».

Після завершення кар'єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту та з того часу працював за фахом. Також Баланчук був суддею третейського суду при Асоціації українських банків.

Загинув Сергій у липні 2022-го внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом. Героя, котрого поховали у Києві, посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний стадіон «Маракана» назвали ім'ям Пеле.

Фото Facebook, ФК «Маккабі» (Хайфа)

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