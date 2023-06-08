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Події

Два вбивства на рахунку: на Кіровоградщині зловили небезпечного розбійника, який грабував переселенців (фото, відео)

13:56 8 червня 2023
Затримання злочинця

В Україні, де раніше в столиці на вулиці у чоловіка відібрали зі стріляниною 10 млн гривень, було затримано підозрюваного у розбійних нападах із застосуванням вогнепальної зброї. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Кіровоградській області.

«До відділу поліції номер 1 (місто Знам’янка) звернулися дві жінки із заявами про те, що невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, заволодів їхніми речами та грошима. Оперативники встановили особу нападника — ним виявився 25-річний місцевий житель. Під час проведення обшуку у домоволодінні зловмисника правоохоронці вилучили три пістолети, набої до них, а також частину речей, що належать потерпілим. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру», — розповів заступник начальника поліції області Андрій Бензар.

Під час проведення подальших слідчих дій поліцейські встановили причетність громадянина до подвійного вбивства. У травні минулого року зловмисник заради наживи проник до оселі переселенців, вбив подружжя — наніс чоловіку і жінці ножові та вогнепальні поранення, і приховав їх тіла.

За скоєне йому загрожує покарання — від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Рівному злочинець вчинив грабіж, викравши з квартири ноутбук. Проте господарка комп'ютера під час розслідування кримінального провадження закохалася в крадія і на суді попросила не карати його за скоєний злочин.

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