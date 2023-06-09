Тендерний комітет Міністерства оборони збирається під формальним приводом відмовити переможцям торгів ProZorro на постачання харчування для армії. В разі скасування результатів лише за двома позиціями шкода для держави за цим тендером складе 400 млн грн.

Про це у своєму блозі на Censor.net повідомляє політолог Віталій Кулик.

Експерт нагадує, що днями відбулися торги на закупівлю продуктів харчування для українських солдат, за підсумками яких було зекономлено понад 6 млрд грн. Проте конкурс намагалася зірвати — компанія Актив компані — скандальний постачальник, який продавав МО яйця по 17 гривень за кілограм, подав 22 скарги до суду. Після публічного розголосу Актив компані відкликала позов, проте зараз зацікавлені особи намагаються скасувати результати торгів через тендерний комітет.

«Комітет планує викинути „неузгоджених“ переможців. Будуть розглядатися 22 процедури. Мова буде йти про мільярди. Приведу приклад. Збираються „збивати“ компанію Атомсервіс. Варто зазначити, що це ФОП, не прокладка і не ноунейм, а оператор, що успішно працює з 2018 року, забезпечуючи харчування Нацгвардію і заклади освіти», — пише Віталій Кулик.

За його словами, в разі усунення переможця тендеру сума, яку втратить держава лише по двох позиціях, складає 400 млн грн.

«Пропозиція Атомсервісу для Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей складає 1,1 млрд. Пропозиція другого учасника, компанії Трейд Граніт Інвест — 1,32 млрд. Пропозиція Атомсервісу для Рівненської області — 878 млн грн. Конкурента, того ж Трейд Граніт Інвест — 1,054 млрд. Різниця у ціні відповідно 220 млн грн та 176 млн грн. Всього — 400 млн грн або 10 мільйонів доларів. І це лише по 2 з 22 позицій! Вдумайтеся в цю цифру. Ці гроші могли б піти на нагальні потреби ЗСУ, на забезпечення бойових військових частин, але не підуть», — пояснює політолог.

На думку Віталія Кулика, чиновники поставилися до компанії-переможця упереджено і знайшли формальні приводи для скасування торгів — що холодильники компанії нібито перебувають не в оренді, а суборенді. І що «уповноваженим з антикорупційної програми юридичної особи» є директор фірми, а не інша особа, хоча закон «Про запобігання корупції» не містить заборони щодо призначення керівника ТОВ уповноваженим.

Віталій Кулик зазначив, що компанія, яка за результатами торгів стала другою не робила кроків на зниження, що, на його думку, може свідчити про узгодженість цих дій із подальшими рішеннями чиновників Комітету.

«За дивним збігом обставин ця компанія не зробила жодного кроку на зниження. Невже тому, що була впевнена заздалегідь, що переможця знесе Комітет? Ну, ні, хіба ж можна повірити, що у Міноборони можлива така корупція? Ну, а щоб засідання Комітету не тхнуло аж занадто договорняком, прийнято стратегічне рішення відмовити відверто токсичним персонажам на кшталт ФОПів, не маючих банківських гарантій і вже згаданої Актив компані, яку покарають за неузгоджене відкликання позову», — резюмував Віталій Кулик.

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