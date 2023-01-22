Скандал з закупівлею харчів для військових: Міноборони має намір звернутися до СБУ

Вчора у ЗМІ та Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони закуповує продовольство для військових у 2−3 рази дорожче, ніж у магазинах. У відомстві назвали це брехнею та маніпуляцією та мають намір звернутися до СБУ.

«Відомості про зміст закупівель послуг харчування, поширених у публічному просторі, поширюються з ознаками умисних маніпуляцій та вводять в оману. Міністр оборони Олексій Рєзніков учора особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням провести засідання комітету та заслуховування інформацію про закупівлю послуг харчування військовослужбовців на 2023 рік за участю представників НАБУ та ДБР», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Міністерство звернеться до СБУ, щоб та провела розслідування щодо матеріалу, в якому йдеться про купівлю продовольства за завищеними цінами. Відомство підкреслило, що має нульову толерантність до корупції.

Подробиці розслідування буде оприлюднено.

Нагадаємо, 21 січня «Дзеркало тижня» опублікувало порівняльну таблицю роздрібних цін на продукти у супермаркеті та оптових цін для Міноборони.

За інформацією ЗМІ, угоду на такі закупівлі начебто підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький.

До цього Хмельницький виявився одним з фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.

Раніше «ФАКТИ» писали про корупцію на митниці.

320

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram