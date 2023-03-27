Корупційні скандали у Міністерстві оборони та державних установах викликають невдоволення у західних партнерів. Так, голова комітету Палати представників із закордонних справ Майк МакКол цього тижня проведе слухання на тему «Нагляд, прозорість та підзвітність допомоги Україні». Про це йдеться у матеріалі CNN.

«Очікується, що показання свідків дадуть виконуючі обов'язки генеральних інспекторів з Держдепартаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку. А також очікується, що допомога США Україні на мільярди доларів стане об'єктом пильної уваги Палати представників, яку очолює республіканці», — пише CNN.

У матеріалі йдеться, що «на Заході активно стежать за корупційними скандалами в Міністерстві оборони і державних органах і планують посилити контроль за фінансовою допомогою, що виділяється, про що свідчать публікації в міжнародних ЗМІ». У тому числі звертають увагу на зниження довіри до українських чиновників у США та ЄС, що «може вплинути на підтримку нашої країни».

Крім цього, видання Wall Street Journal у своїй статті пише про корупційні скандали в Міноборони України та інших урядових відомствах і вказує, що вони посилили заклики в США посилити контроль над допомогою, яку отримує Київ: «Все більше американських виборців та політиків починають скептично ставитися до ціні фінансової та військової підтримки України через корупційні скандали, що може стати причиною скорочення допомоги. У США та ЄС корупція у міністерстві оборони та крадіжка гуманітарної допомоги сприймаються як злочин проти західних цінностей, що позначиться у майбутньому на підтримці України».

Як пишуть журналісти видання Wall Street Journal, «члени наглядового комітету Палати представників від Республіканської партії наприкінці лютого звернулися до адміністрації Джо Байдена з вимогою надати більше інформації про контроль за допомогою, яку Київ отримує за рахунок платників податків».

У статті Wall Street Journal наводить цитати неназваних конгресменів, які заявили, що нещодавні корупційні викриття в Україні піддали сумніву запевнення адміністрації Байдена в тому, що допомога не стала жертвою хабарників.

Міністр фінансів Марченко у коментарі Wall Street Journal зазначив, що військова та бюджетна допомога від США та інших країн уважно відстежується. Але він також додав, що «Україна також має продемонструвати прогрес у ширшій боротьбі з корупцією, щоб зберегти західну допомогу». Зазначимо, що Україна посідає 116 місце серед 180 країн в індексі сприйняття корупції Transparency International.

У тій же статті голова київського офісу Transparency International Андрій Боровик висловив думку, що корупція в Україні особливо поширена у сфері державних закупівель, видачі державних дозволів та призначень, приватизації та судових процедур. Боровик називає посилення західного контролю за діями уряду України корисним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно звільнив низку високопосадовців після журналістського розслідування ZN. У ньому видання написало про завищену ціну, за якою Міноборони купує продукти для армії. Видання зазначило, що це один із багатьох скандалів, пов'язаних із закупівлями.

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