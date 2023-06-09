Наніс дівчинці 75 ударів: на Закарпатті чоловік забив до смерті падчерку

На жаль, діти часто стають жервами різних злочинів. Так, у Києві затримували чоловіка, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні 8-річної падчерки. А у Закарпатті на лаві підсудних опинився вітчим, якому інкримінували вбивство однієї падчерки та нанесення тілесних ушкоджень іншій.

Як повідомляють у Закарпатські обласній прокуратурі, суд визнав жителя Ужгородщини винним та присудив йому довічне ув`язнення.

Трагедія сталася у селі Паладь-Комарівці 2 жовтня 2021 року. Між чоловіком та його дружиною виник конфлікт, свідками якого стали діти. Сварку матері і вітчима бачила й 10-річна потерпіла, яка намагалася уникнути конфлікту та пішла з дому.

«Чоловік наздогнав дівчинку, затягнув до будинку, а згодом у стані алкогольного сп’яніння спричинив не менше 75 ударів, які виявилися смертельними. Також вітчим наніс легкі тілесні ушкодження 5-річній доньці жінки. Після побиття старшої падчерки матір не вчинила жодних дій, щоб її врятувати», — зазначили у прокуратурі та додали, що наразі в суді на розгляді перебуває обвинувальний акт стосовно жінки за фактом залишення дитини в небезпеці, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 КК України).

На момент вчинення злочину у будинку також перебували двоє дітей подружжя, яким не виповнилося і двох років.

Зазначається, що під час судового розгляду засуджений, який вже притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство у попередньому шлюбі, вчинення вбивства заперечував.

Також суд ухвалив рішення про відшкодування засудженим на користь законного представника молодшої падчерки 100 тис. грн моральної шкоди.

Наразі вирок не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Ексклюзивний матеріал «Загадкова загибель 12-річної дівчинки на Київщині: знайдено записку, написану її матір’ю за два роки до трагедії» про самогубство дитини та роль у цьому її вітчима читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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