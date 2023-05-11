Загадкова загибель 12-річної дівчинки на Київщині: знайдено записку, написану її матір’ю за два роки до трагедії

У справі про загибель 12-річної Маргарити із села Стрітівка, що на Київщині, розкрилися нові моторошні подробиці. Журналістам телепроєкту «Говорить вся країна» вдалося поговорити не тільки з мамою дівчинки, яка, як з'ясувалося, два роки зберігала якусь страшну таємницю, а й із вітчимом, якого односельці звинувачують у доведенні до самогубства своєї падчерки.

«Хочу піти працювати в поліцію, щоб посадити тата до в'язниці. Він нас із мамою постійно б'є»

Нагадаємо, що тіло 12-річної Маргарити на горищі власного будинку виявила її мама Христина. Дівчинка повісилася на мотузках, які брала для виготовлення ляльки-мотанки.

Після похорону дівчинки, мешканці Стрітівки почали згадувати, про те, що школярка не раз скаржилася їм на свого вітчима. Мовляв, і б'є її, і принижує постійно. Масла у вогонь підлила й інформація про те, що вітчим зник із села, щойно стало відомо про трагедію. Пішла навіть чутка про те, що Ігор (так звуть вітчима — Авт.) міг напередодні зґвалтувати падчерку, що й призвело до її самогубства.

Мати Маргарити Христина та вітчим Ігор

Мама Маргарити прийшла на ток-шоу «Говорить вся країна» в чорних окулярах. Що ховалося за ними, глядачі так і не дізналися. Сама ж жінка пояснила, що в неї хворі очі і їй складно переносити яскраве світло.

«Ігор не винен у смерті доньки! — відразу в студії заявила Христина. — Коли це сталося — його навіть вдома не було. Він пішов на роботу. Доньку на горищі я виявила випадково. Знала, що вона туди пішла за мотузками для ляльки-мотанки, зробити яку їй доручили в школі. Але хвилин за п'ятнадцять я зловила себе на думці, що на горищі занадто тихо. Я піднялася на верх, а вона вже була мертва. Тіло її ще було тепле, а губи вже охололи».

Зі слів Христини, вона почала голосно кричати і кликати чоловіка, який ще не встиг далеко піти. Разом вони діставали дитину з петлі. Цікаво, що Маргарита повісилася сидячи…

На запитання ведучого ток-шоу Олексія Суханова, що ж все-таки стало, на її думку, причиною самогубства її доньки, Христина відповіла: «Точно не Ігор. Вона ж його татом називала. У Марго була проблема — викривлення хребта. Вона через це комплексувала. На жаль, у нас не було грошей на лікування доньки. Або, можливо, їй якийсь хлопчик подобався, але не було взаємності».

Однак гості студії, яких запросили на ток-шоу, були впевнені: до самогубства дівчинку довів саме вітчим. Так, мешканка села Ольга Ніконова розповіла, що Марго багато разів скаржилася, що Ігор її б'є.

Ольга Ніконова, яка вважала себе другою мамою Маргарити

«Вона показувала мені величезний синець на попі, — згадує Ольга. — Каже: це тато побив мене. Я одразу ж зателефонувала директору школи, де навчалася Марго, і той сказав, що він усе вирішить. Але так нічого і не вирішив.

Бувало таке, що Маргариті нічого було вдягнути до школи. «Тато сказав, що нічого мені не купить, бо я погано поводилася», — говорила вона мені. А одного разу я запитала її, про що вона мріє. «Хочу піти працювати в поліцію, щоб посадити тата до в'язниці. Він нас із мамою постійно б'є». Дуже часто вона скаржилася, що хоче їсти. А вдома немає їжі. Я її завжди підгодовувала".

«Одного разу Ігор узяв миску, куди насипав пісок і бите скло. І почав Маргариту обличчям туди опускати»

Колишня односельчанка Віта Гусар розповіла ще моторошніші подробиці: «Одного разу Ігор узяв миску, куди насипав пісок і бите скло. І почав Маргариту обличчям туди опускати. Це через те, що вона, нібито, не догледіла за молодшим братиком — рідним сином Ігоря, який упав і розбив губу. Тієї ночі Маргариті довелося ночувати в собачій будці, оскільки Ігор не пустив падчерку в будинок».

Односельчанки Вікторія Блинник і Віта Гусар

«Ігор часто ганявся з сокирою, як за Христиною, так і за Маргаритою, — розповіла в студії ще одна односельчанка Вікторія Блинник. — Причому один раз це було, коли Христина була вагітна, а він її бив. Маргоша після цього ночувала в мене з мамою. А вранці, коли треба було йти додому, дівчинка плакала і просила маму: «Давай не будемо туди повертатися. Він нас уб'є. Багато разів поліцію викликали. Але нічого не вирішувалося».

Вітчим у студії майже все заперечував. Мовляв, було кілька разів, що він ударив Маргариту по попі. Але не більше. А якщо були сварки, то вони просто по кілька днів не розмовляли між собою. «Так ви не ображали ні Маргариту, ні Христину?» — запитав ведучий ток-шоу Олексій Суханов. «Ні. Були сварки, але я нікого не бив».

І тут з'ясовується, що два роки тому Христина написала записку і віднесла її на зберігання своєму сусідові. І в цій записці Христина вже тоді писала, що боїться за своє життя.

Записку в студії показав мешканець Стрітівки Вадим Полів'яний. Саме йому мама Маргарити і залишила її два роки тому.

Вадим Полів'яний і записка, яку два роки тому передала йому Христина

«Вона мені сказала: я тут дещо написала. Може всяке статися. Ігорю скажу, що є така записка, але в кого — не буду говорити. Це, щоб він боявся. Прийшла з бланшем під оком і каже: «Учора була та сама п'єса. І Маргариті теж дісталося».

Ось текст цієї записки, яку тепер буде долучено до матеріалів кримінального провадження: «Якщо зі мною що-небудь станеться — винен буде Ігор. Через те, що він мені і моїм дітям постійно погрожує і розпускає руки. Б'є і мене, і дітей, яким 2 роки і 10 років. Прошу вжити заходів за статтею «Сімейне насильство і погроза вбивством усім членам моєї сім'ї».

І мати Маргарити, і її вітчим були перевірені за допомогою «детектора брехні». Поліграфолог Ігор Іщук у студії заявив, що вітчим не ґвалтував свою падчерку, як про це зараз говорять у селі. Однак у загибелі дівчинки є пряма вина і його, і мами.

Христина на перевірці поліграфом

«І мама, і вітчим прекрасно розуміли, що відбувається і, до чого це може призвести, — заявив Ігор Іщук. — Єдине, чого вони бояться — так це відповідальності за те, що сталося. Вітчим фізично не вбивав дівчинку. Але поводився він із нею так, що саме його поведінка і призвела до трагічних наслідків».

Після виходу в ефір цього випуску ток-шоу «Говорить вся країна», справою зацікавилися в Офісі Генерального прокурора, де обіцяли в усьому розібратися.

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