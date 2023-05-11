Загадкова загибель 12-річної дівчинки на Київщині: знайдено записку, написану її матір’ю за два роки до трагедії
У справі про загибель 12-річної Маргарити із села Стрітівка, що на Київщині, розкрилися нові моторошні подробиці. Журналістам телепроєкту «Говорить вся країна» вдалося поговорити не тільки з мамою дівчинки, яка, як з'ясувалося, два роки зберігала якусь страшну таємницю, а й із вітчимом, якого односельці звинувачують у доведенні до самогубства своєї падчерки.
«Хочу піти працювати в поліцію, щоб посадити тата до в'язниці. Він нас із мамою постійно б'є»
Нагадаємо, що тіло 12-річної Маргарити на горищі власного будинку виявила її мама Христина. Дівчинка повісилася на мотузках, які брала для виготовлення ляльки-мотанки.
Після похорону дівчинки, мешканці Стрітівки почали згадувати, про те, що школярка не раз скаржилася їм на свого вітчима. Мовляв, і б'є її, і принижує постійно. Масла у вогонь підлила й інформація про те, що вітчим зник із села, щойно стало відомо про трагедію. Пішла навіть чутка про те, що Ігор (так звуть вітчима — Авт.) міг напередодні зґвалтувати падчерку, що й призвело до її самогубства.
Мама Маргарити прийшла на ток-шоу «Говорить вся країна» в чорних окулярах. Що ховалося за ними, глядачі так і не дізналися. Сама ж жінка пояснила, що в неї хворі очі і їй складно переносити яскраве світло.
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«Ігор не винен у смерті доньки! — відразу в студії заявила Христина. — Коли це сталося — його навіть вдома не було. Він пішов на роботу. Доньку на горищі я виявила випадково. Знала, що вона туди пішла за мотузками для ляльки-мотанки, зробити яку їй доручили в школі. Але хвилин за п'ятнадцять я зловила себе на думці, що на горищі занадто тихо. Я піднялася на верх, а вона вже була мертва. Тіло її ще було тепле, а губи вже охололи».
Зі слів Христини, вона почала голосно кричати і кликати чоловіка, який ще не встиг далеко піти. Разом вони діставали дитину з петлі. Цікаво, що Маргарита повісилася сидячи…
На запитання ведучого ток-шоу Олексія Суханова, що ж все-таки стало, на її думку, причиною самогубства її доньки, Христина відповіла: «Точно не Ігор. Вона ж його татом називала. У Марго була проблема — викривлення хребта. Вона через це комплексувала. На жаль, у нас не було грошей на лікування доньки. Або, можливо, їй якийсь хлопчик подобався, але не було взаємності».
Однак гості студії, яких запросили на ток-шоу, були впевнені: до самогубства дівчинку довів саме вітчим. Так, мешканка села Ольга Ніконова розповіла, що Марго багато разів скаржилася, що Ігор її б'є.
«Вона показувала мені величезний синець на попі, — згадує Ольга. — Каже: це тато побив мене. Я одразу ж зателефонувала директору школи, де навчалася Марго, і той сказав, що він усе вирішить. Але так нічого і не вирішив.
Бувало таке, що Маргариті нічого було вдягнути до школи. «Тато сказав, що нічого мені не купить, бо я погано поводилася», — говорила вона мені. А одного разу я запитала її, про що вона мріє. «Хочу піти працювати в поліцію, щоб посадити тата до в'язниці. Він нас із мамою постійно б'є». Дуже часто вона скаржилася, що хоче їсти. А вдома немає їжі. Я її завжди підгодовувала".
«Одного разу Ігор узяв миску, куди насипав пісок і бите скло. І почав Маргариту обличчям туди опускати»
Колишня односельчанка Віта Гусар розповіла ще моторошніші подробиці: «Одного разу Ігор узяв миску, куди насипав пісок і бите скло. І почав Маргариту обличчям туди опускати. Це через те, що вона, нібито, не догледіла за молодшим братиком — рідним сином Ігоря, який упав і розбив губу. Тієї ночі Маргариті довелося ночувати в собачій будці, оскільки Ігор не пустив падчерку в будинок».
«Ігор часто ганявся з сокирою, як за Христиною, так і за Маргаритою, — розповіла в студії ще одна односельчанка Вікторія Блинник. — Причому один раз це було, коли Христина була вагітна, а він її бив. Маргоша після цього ночувала в мене з мамою. А вранці, коли треба було йти додому, дівчинка плакала і просила маму: «Давай не будемо туди повертатися. Він нас уб'є. Багато разів поліцію викликали. Але нічого не вирішувалося».
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Вітчим у студії майже все заперечував. Мовляв, було кілька разів, що він ударив Маргариту по попі. Але не більше. А якщо були сварки, то вони просто по кілька днів не розмовляли між собою. «Так ви не ображали ні Маргариту, ні Христину?» — запитав ведучий ток-шоу Олексій Суханов. «Ні. Були сварки, але я нікого не бив».
І тут з'ясовується, що два роки тому Христина написала записку і віднесла її на зберігання своєму сусідові. І в цій записці Христина вже тоді писала, що боїться за своє життя.
Записку в студії показав мешканець Стрітівки Вадим Полів'яний. Саме йому мама Маргарити і залишила її два роки тому.
«Вона мені сказала: я тут дещо написала. Може всяке статися. Ігорю скажу, що є така записка, але в кого — не буду говорити. Це, щоб він боявся. Прийшла з бланшем під оком і каже: «Учора була та сама п'єса. І Маргариті теж дісталося».
Ось текст цієї записки, яку тепер буде долучено до матеріалів кримінального провадження: «Якщо зі мною що-небудь станеться — винен буде Ігор. Через те, що він мені і моїм дітям постійно погрожує і розпускає руки. Б'є і мене, і дітей, яким 2 роки і 10 років. Прошу вжити заходів за статтею «Сімейне насильство і погроза вбивством усім членам моєї сім'ї».
І мати Маргарити, і її вітчим були перевірені за допомогою «детектора брехні». Поліграфолог Ігор Іщук у студії заявив, що вітчим не ґвалтував свою падчерку, як про це зараз говорять у селі. Однак у загибелі дівчинки є пряма вина і його, і мами.
«І мама, і вітчим прекрасно розуміли, що відбувається і, до чого це може призвести, — заявив Ігор Іщук. — Єдине, чого вони бояться — так це відповідальності за те, що сталося. Вітчим фізично не вбивав дівчинку. Але поводився він із нею так, що саме його поведінка і призвела до трагічних наслідків».
Після виходу в ефір цього випуску ток-шоу «Говорить вся країна», справою зацікавилися в Офісі Генерального прокурора, де обіцяли в усьому розібратися.
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