В Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні 8-річної падчерки

В Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні 8-річної падчерки. Про це повідомили у столичній поліції.



На час слідства суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.



У столичну поліцію про те, що сталося, повідомила мати дівчинки.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів співробітники поліції з'ясували, що з 2019 року чоловік вчиняв щодо своєї 8-річної падчерки розпусні дії та схиляв її до статевого зв'язку неприродним шляхом. Згодом про це дізналася мати дитини.

Гвалтівником виявився раніше не судимий 36-річний киянин. Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта слідчі вилучили системний блок, мобільні телефони та флеш-накопичувачі з фото- та відеоматеріалами порнографічного змісту.



Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 620 250 гривень. Йому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.



Раніше повідомлялося, що на Харківщині 50-річний чоловік з кількома судимостями намагався зґвалтувати 11-річного хлопчика.

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